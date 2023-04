NBA／好友哈特穿肖像T恤加持 布朗森關鍵進球退騎士

尼克隊今日作客克里夫蘭,在季後賽 首戰對上騎士隊,終場以101:97擊退排名較高的對手。其中,砍下27分的布朗森(Jalen Brunson)多次獨掌乾坤的表現,讓隊友哈特(Josh Hart)不禁在賽後再次穿上印有布朗森肖像的衣服受訪。

首次以球隊領袖身分出戰季後賽,布朗森比賽前半段並不順利,在首節才過四分鐘左右,便領到第二次犯規,使得教練不得不提前將他換下場。不過,他在下半場火力復甦,不僅攻下21分,還在比賽剩40秒、球隊僅領先兩分的關鍵時刻,在重防之下上籃得手,奠定球隊勝基。

