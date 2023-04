NBA／塞爾蒂克112：99擒老鷹 布朗不畏傷口裂開轟進29分

布朗(Jaylen Brown)今天帶傷上陣,幫助塞爾蒂克隊在比賽中一度領先老鷹隊多達32分,最終輕鬆擊敗老鷹,拿下季後賽 首勝;身為球隊致勝關鍵,布朗也在賽後表示,自己的傷勢並不要緊。

布朗本季繳出生涯年表現,場均26.6分、3.5助攻、6.9的數據皆為至今最高,但他在上星期才因手被花瓶割傷,缺席最後兩場例行賽,直到週五才回歸訓練,使他季後賽的狀況令人憂心。不過,布朗在今日挺身而出,用29分、12籃板帶領球隊以112:99輕取對手。

Big performances from Jaylen Brown (29 PTS, 12 REB), Jayson Tatum (25 PTS, 11 REB), and Derrick White (24 PTS, 7 AST, 4/7 3PM) propelled the @celtics to a Game 1 victory!



📺Game 2 of BOS/ATL, Tuesday, 7pm/et, NBA TV pic.twitter.com/qOp6DHZPHK