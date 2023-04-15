NBA／恩比德與哈登連手 76人克籃網拿季後賽首勝

費城76人隊15日以121-101擊敗布魯克林籃網隊，取得季後賽首勝。圖為恩比德(中)射籃。(Getty Images)

職籃NBA季後賽 東區第一輪，費城 76人隊今天以121-101擊敗布魯克林籃網隊，76人的恩比德得26分，哈登拿23分，協助球隊在本系列賽中以1比0領先。

法新社報導，擁有主場優勢的76人隊，例行賽三分球命中率高居聯盟第一，本場76人三分球43投21中，不但寫下球隊季後賽三分球紀錄，也在七戰四勝的系列賽中以1勝領先，兩隊將於17日再戰。

哈登（James Harden）表示：「（那）對我們來說是一場很好的勝利。」「我們會看比賽影片，對我們來說，第2場比賽將是系列賽中最艱難的一場。我們已準備好。」

費城76人隊15日以121-101擊敗布魯克林籃網隊，取得季後賽首勝。圖為哈登(右)射籃。(Getty Images)

76人主將恩比德（Joel Embiid）是NBA本季例行賽得分王，場均33.1分。他在比賽中遭籃網包夾防守，但有效地將隊友帶到得分位置。

喀麥隆籍的恩比德，全場15投7中，但罰球11投全進，並有5個籃板、3次助攻，2次封阻與1次抄截。

NBA本賽季助攻王哈登，本場三分球13投7中，另有13次助攻。他在賽後也成為76人史上第一位單場20分、10助攻並貢獻5個三分球的球員，隊友8個三分球都是由他助攻。

曾是籃網隊後場主力的哈登表示，「只是希望透過持球來影響比賽。」

「這是季後賽，事情不見得會像你希望的那樣發展。你必須繼續努力，繼續奮鬥，我很高興我們贏了。」

籃網隊在本場比賽中嚴加看管213公分的恩比德，不過哈登憑藉內線移動、投籃技巧與精準傳球撕裂了防守。

哈登表示，「只要我進入禁區並創造出好的投籃機會，我就在做好我的本分，隊友大部分時間都把球投進。」

76人隊在半場結束時以67-58領先，其中半場13個三分球更創造球隊季後賽紀錄。

首勝固然讓人欣喜，但哈登試圖在兩個月的季後賽冠軍爭奪戰中保持專注。他說：「要四平八穩。比賽有高低起伏，有贏有輸。要四平八穩打下去，要顧全大局。」

籃網隊的布里吉斯（Mikal Bridges）得到兩隊全場最高的30分，但下半場只貢獻了7分。

來源：FreeDawkins