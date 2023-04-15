我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

NBA／年度獎項決選名單出爐 約柯奇挑戰MVP三連霸偉業

聯合新聞網／即時報導
約柯奇(中)連兩年面臨安比德和安戴托昆波的挑戰。（美聯社）
約柯奇(中)連兩年面臨安比德和安戴托昆波的挑戰。（美聯社）

NBA官方於14日公布2022-23年賽季的年度獎項決選名單，連兩季摘下MVP殊榮的約柯奇（Nikola Jokic）將挑戰成為繼名人堂球星「大鳥」柏德（Larry Bird）後，首位達成MVP三連霸的球員。

但競爭對手來勢洶洶，76人隊的安比德（Joel Embiid）及公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）不只同樣連續兩年入圍MVP，也將為約柯奇的三連霸之路帶來嚴峻的考驗。

聯盟14日揭曉7項個人大獎的最終入圍名單，包括年度MVP、最佳防守球員、年度新人王、最佳進步獎、最佳第六人、最佳總教練、最佳關鍵球員等獎項都將陸續出爐。

每年都引起球迷熱烈討論的MVP決選名單，今年再度由三名國際長人包辦。約柯奇不只率領金塊登頂西區第一，個人表現也同樣精彩，繳出場均24.5分、11.8籃板、9.8助攻的準大三元成績單。

安比德前兩次入選MVP最終都飲恨敗給約柯奇，本季他成為NBA合併ABA後，首位完成得分王二連霸的中鋒，也是近40年來首位連兩年場均至少30分10籃板的球員。

而早已手握兩座MVP獎盃的安戴托昆波，今年依舊展現統治力，以場均31.1分、11.8籃板、5.7助攻的全能數據帶領公鹿斬獲聯盟最佳戰績。

MVP大獎可說是人人有機會，各個沒把握，約柯奇如再獲獎，不僅是史上第4位完成MVP三連霸的球員，更是歐洲球員首位。

最佳新秀入圍者以狀元郎班切羅（Paolo Banchero）領跑，他將與雷霆威廉斯（Jalen Williams）、爵士凱斯勒（Walker Kessler）一同競爭，連拿3次東區單月最佳新秀的班切羅顯然是呼聲最高。

最佳防守球員候選人不約而同地由球隊的禁區守護者包辦，灰熊的聯盟阻攻王傑克森（Jaren Jackson Jr.）、公鹿老將洛培茲（Brook Lopez）和騎士的莫布里（Evan Mobley）將一同角逐。

塞爾蒂克的波格登（Malcolm Brogdon）迎戰尼克奎克利（Immanuel Quickley）及公鹿的波提斯（Bobby Portis），3人將競爭年度最佳第六人。

最佳進步獎則由爵士新王牌馬卡南（Lauri Markkanen）、雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和轉隊後持續大放異彩的布朗森（Jalen Brunson）比拚。

至於本季首度增加的最佳關鍵球員獎入圍名單中，國王福克斯（De'Aaron Fox）、熱火巴特勒（Jimmy Butler）、公牛德羅展（DeMar DeRozan）將一同角逐。

率領國王睽違17年重返季後賽、甚至還以黑馬之姿取得西區第三種子，國王主帥布朗（Mike Brown）首次執教就拿出絕佳成績，他將力爭生涯第2座年度最佳教練獎項；而布朗的對手將是雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault），及塞爾蒂克臨危受命的教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）。

入圍 NBA 威廉

上一則

MLB／首安與首轟同局誕生 雙城菜鳥棒打洋基

下一則

MLB／得101分、丟30分光芒13勝「純度高」

延伸閱讀

NBA／約柯奇3連霸MVP挑戰大 這2人會是攔路虎？

NBA／約柯奇3連霸MVP挑戰大 這2人會是攔路虎？
NBA／浪花兄弟手感低迷 金塊少約柯奇仍險勝勇士

NBA／浪花兄弟手感低迷 金塊少約柯奇仍險勝勇士
NBA／安比德右腿痠痛缺陣 約柯奇大三元領軍退76人

NBA／安比德右腿痠痛缺陣 約柯奇大三元領軍退76人
約柯奇挑戰MVP三連霸 安比德、字母哥雙雄攔路

約柯奇挑戰MVP三連霸 安比德、字母哥雙雄攔路

熱門新聞

霍華德（左）與白靈在美國算是鄰居，卻在台灣相會。圖／松露文創提供

白靈訪台看「魔獸」球賽 一聊竟發現兩人是加州鄰居

2023-04-09 16:22
詹姆斯(右)對湖人本季的經歷感到驚奇。（路透）

NBA／湖人逆轉戰績創40年罕見紀錄 詹姆斯：這很酷

2023-04-09 01:49
當時21歲的老虎伍茲(右)在1997年美國高球名人賽（Masters）以創紀錄的12桿獲勝差距，贏得他15個大滿貫賽事冠軍中的第1個，並成為奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National Golf Club）最年輕的冠軍選手。路透

老虎伍茲首度大滿貫賽冠軍高爾夫球 6.4萬美元拍出

2023-04-10 13:06
湯普森對球隊在季後賽的發揮相當有自信。（Getty Images）

NBA／自信健康無敵 湯普森：沒人可在季後賽擊敗我們

2023-04-09 07:48
獨行俠多名主力輪休，唐西奇也只打了第一節。(美聯社)

NBA／獨行俠「髮夾彎」放棄拚附加賽 基德：高層的決定

2023-04-08 04:45
NBA13日的附加賽，公牛隊主力球員德羅展（左）女兒迪雅爾（右）用尖叫干擾對手罰球，最終公牛成功擊敗暴龍。（取材自推特）

NBA／聯合航空願出免費機票 讓德羅展女兒「發揮尖叫聲」干擾熱火

2023-04-14 01:59

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救