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NBA／與安德森講和歸隊 戈貝爾：家人也是會打架

記者劉肇育／即時報導
灰狼隊明星中鋒戈貝爾。（Getty Images）
灰狼隊明星中鋒戈貝爾。（Getty Images）

在因為對隊友安德森（Kyle Anderson）出拳遭到球隊禁賽一場錯過附加賽後，灰狼隊明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也在13日歸隊，他強調雙方已經針對此事彼此致歉，也都已經準備向前看。

戈貝爾在本周的球隊例行賽封關戰中，於比賽中與隊友安德森在板凳區爆發口角，導致戈貝爾出拳揮向安德森，事後也遭到灰狼禁賽1場，因而錯過了與湖人隊的附加賽，而最終灰狼也以輸球收場，明天將與雷霆隊爭奪西區最後一張季後賽門票。

而13日戈貝爾也解禁歸隊，在談到與安德森的衝突時，他也強調雙方都已經放下，「我們互相道歉且準備繼續向前走了，這就是生活，當數百萬人都在觀看影片並對這件事發表意見時，狀況就不同了，這是我們無法控制的，我們唯一可以控制的就是對彼此的尊重。」

戈貝爾強調，自己與安德森仍是兄弟關係，這件事也將幫助他們成長，「我總是告訴人們，有時候你也會與家人打架，有時候你也會與你非常愛和尊重的人發生衝突，這就是人生，沒有人是完美的，錯誤發生後，你會繼續成長然後向前行。」

不過在解決紛爭問題後，灰狼目前更擔心的還是戈貝爾的背傷，他表示自己目前都還是感受得到背部的疼痛，導致無法正常的移動，但每一天都在進步之中，而灰狼總教練芬奇（Chris Finch）在談到戈貝爾的狀況時也說：「我希望他明天能上場，但我真的不能肯定，可以確定的是我們沒有將他排除在外。」

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