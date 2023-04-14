NBA／聯合航空願出免費機票 讓德羅展女兒「發揮尖叫聲」干擾熱火
總部位於芝加哥的美國聯合航空13日在官方推特上透露，願提供免費機票，讓公牛球星德羅展的女兒迪雅爾（Diar）前往邁阿密，繼續發揮她的尖叫聲來干擾熱火罰球，幫助公牛隊獲勝。
聯合航空的官方推特PO文寫道：「機票我們出，德羅展你怎麼說？我們很樂意把迪雅爾的天賦帶到南灘。」
12日的東區附加賽，例行賽排名第10的芝加哥公牛，對上排名第9的多倫多暴龍，德羅展（DeMar DeRozan）的女兒迪雅爾坐在籃框底下，只要暴龍球員上罰球線時，她就發出驚人的尖叫聲干擾對方罰球。
根據美國媒體StatMuse統計，暴龍全場36次發球僅罰進18球，是隊史自從1997年以來罰丟最多球的1場比賽，命中率僅50%，更和全隊例行賽78%的罰球命中率相去甚遠。
公牛將於明早上7時，客場出戰例行賽排名第7的邁阿密熱火，獲勝的球隊就可拿下東區第8種子晉級季後賽。
熱火在東區附加賽首戰，主場敗給亞特蘭大老鷹，貧攻的熱火本季例行賽平均僅能攻下109分，對老鷹也只拿下105分，加上薄弱的禁區，要如何應付本季場均17.6分、11籃板的公牛中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）將是一大挑戰。
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