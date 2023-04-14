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NBA／公牛逆襲暴龍 與熱火爭東區最後名額

體育新聞組／綜合報導
拉文（中）與德羅展（右）在第四節攜手攻下20分。（美聯社）
拉文（中）與德羅展（右）在第四節攜手攻下20分。（美聯社）

公牛隊13日附加賽首戰克服最多19分落後，以109：105逆轉暴龍隊，14日將和熱火隊爭取東區最後一張季後賽門票，芝加哥大軍期盼延續例行賽3戰「橫掃」熱火的對戰優勢，寫下連勝2場晉級的附加賽傳奇。

影音來源：YouTube

附加賽首輪老鷹隊率先演出「下剋上」戲碼後，13日兩場附加賽也都由低位種子拿下勝利。其中，公牛在與暴龍之戰上半場一路挨打，第三節初一度落後達到19分，不過公牛拉文（Zach LaVine）下半場火力全開拿下30分，還在第四節與德羅展（DeMar DeRozan）攜手攻下20分，幾乎等同於暴龍全隊單節得分下，最終就由公牛取得與熱火隊爭奪季後賽門票的機會。

公牛德羅展與拉文攜手攻下62分，兩人強大的進攻破壞力也成為公牛賽季能夠繼續前行的關鍵，這場比賽公牛另外一名贏球功臣，則是當暴龍球員站上罰球線時，不斷在場邊透過尖叫干擾的德羅展女兒迪雅爾，在她的噪音攻勢下，暴龍全場36罰僅中18。

熱火例行賽雖排東區第7，但本季3度碰排名第10的公牛都遭擊落；兩軍附加賽再度對決將爭取最後一張東區晉級資格，勝隊才能在季後賽首輪挑戰頭號種子公鹿隊。

公牛先發後衛卡盧索（Alex Caruso）強調，附加賽和例行賽截然不同，他特別點名熱火球星巴特勒和羅瑞（Kyle Lowry）具有強烈鬥志，肯定會準備妥當，「我們也會做好備戰，對我們來說心態相同，就是上緊發條，打出好表現。」

公牛教頭唐納文（Billy Donovan）也強調，例行賽的3度交手可以作為參考，但這3場勝場已是過去式，「這會是新的挑戰。」

拉文（中）與德羅展（左）在第四節攜手攻下20分。（美聯社）
拉文（中）與德羅展（左）在第四節攜手攻下20分。（美聯社）

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