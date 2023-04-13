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NBA／約柯奇3連霸MVP挑戰大 這2人會是攔路虎？

中央社／台北13日電
金塊隊主將約柯奇挑戰年度MVP三連霸，將遇上很大挑戰。（路透）
金塊隊主將約柯奇挑戰年度MVP三連霸，將遇上很大挑戰。（路透）

NBA金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）、公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），過去4年兩人各兩度獲年度MVP，今年他們將面臨76人中鋒安比德（Joel Embiid）的強力挑戰，最終無論獎落誰家，都不會令人意外。

NBA例行賽落幕，附加賽如火如荼進行中，而處於三強鼎立的年度MVP爭奪戰，也是一大話題，連續兩年摘下年度MVP（最有價值球員）的丹佛金塊中鋒約柯奇，本季仍有機會再度問鼎蟬聯。

儘管約柯奇在例行賽尾聲因傷缺陣，且包括場均得分、籃板都比上季微幅下滑，但他本季帶領金塊隊打出53勝29敗的西區最佳戰績，且以24.5分、11.8籃板、9.8助攻的「準大三元」成績單，依舊很難讓人忽視。

不僅如此，約柯奇本季命中率63.2%，寫下個人NBA生涯8個賽季來新高，且出賽69場，也比密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波、費城76人中鋒安比德還多。

過去NBA史上僅羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、「大鳥」柏德（Larry Bird）三人，曾完成年度MVP 三連霸的壯舉，而約柯奇也有機會成為達成這項成就的第4人。

與約柯奇一同競爭年度MVP的球員，還有東區全能長人安比德，他則尋求個人生涯首座年度MVP獎座，他本季繳出場均生涯新高33.1分，也是他連兩年登上得分王寶座，此外他每場還可貢獻10.2籃板與4.2助攻。

值得一提的是，安比德在例行賽倒數第2戰出戰波士頓塞爾蒂克一役，豪取52分，大大拉抬個人聲勢，就連76人總教練總教練瑞佛斯（Doc Rivers）都直言，安比德已為MVP之爭畫下最完美句點。

另一個年度MVP熱門人選為「字母哥」安戴托昆波，他在約柯奇連兩年獲獎之前，同樣曾在年度MVP拿下兩連霸，本季儘管獲獎聲勢不如前兩人，但公鹿隊本季以58勝24敗搶下聯盟戰績龍頭，且公鹿連續七個賽季闖進季後賽，團隊戰績將成為其最有力的背書。

NBA 字母 費城

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