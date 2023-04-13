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NBA／雷霆三少寫附加賽新紀錄 吉迪：從小就期待的舞台

記者劉肇育／即時報導
雷霆吉迪31分、10助攻、9籃板準大三元。（美聯社）
雷霆吉迪31分、10助攻、9籃板準大三元。（美聯社）

雷霆12日在附加賽與鵜鶘展開激戰，最終以5分差距險勝，接下來將與灰狼爭奪季後賽門票，而本場比賽雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、吉迪（Josh Giddey）和多特（Luguentz Dort）3人都拿下至少25分，也創下附加賽新紀錄。

年輕的雷霆今年在亞歷山大打出年度MVP級數據領軍下晉級附加賽，而在12日與鵜鶘的激戰中，雷霆不僅亞歷山大攻下32分，吉迪31分、10助攻、9籃板準大三元演出，多特也拿下27分，3人就合力攻下90分，成為雷霆取勝的關鍵。

而年輕的雷霆能夠在12日的激戰中最終險勝，亞歷山大也直言，儘管球隊過去並沒有太多季後賽經驗，但過去一年也打了不少關鍵賽事，成為他們不斷成長的養分，「我們過去一年打了很多關鍵賽，這讓我們累積了不少好的習慣，也知道關鍵時刻在場上該做什麼。」

對於雷霆多數球員來說，這次的附加賽都是全新體驗，其中包括繳出準大三元數據的吉迪，他就說：「附加賽跟我賽前預想的差不多，喧鬧的氛圍、不利的比賽環境，但這是每個人從小就期待的舞台，我很高興幫助球隊取勝。」

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