NBA／詹姆斯勇奪球衣銷量王座 勇士波爾黑馬進15大

NBA 官方12日公布下半季球衣銷量,詹姆斯(LeBron James)仍奪下王座,勇士 球星柯瑞 (Stephen Curry)則排名第2,勇士後衛波爾(Jordan Poole)則成為最大黑馬。

第3到第5名依序為塞爾蒂克前鋒泰托姆(Jayson Tatum)、公鹿前鋒安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、獨行俠隊唐西奇(Luka Doncic)。

季中轉隊的太陽前鋒杜蘭特(Kevin Durant)排名第6,獨行俠後衛厄文(Kevin Durant)排第10。勇士隊波爾則排名第15,同隊的湯普森(Klay Thompson)反而未上榜,讓許多球迷感到驚訝。

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2022-23 season! pic.twitter.com/9qL06ubqX0