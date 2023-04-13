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NBA／雷霆氣走鵜鶘 將與灰狼爭西區季後賽最後1席

中央社／紐奧良12日綜合外電報導
雷霆以123：118氣走鵜鶘，將與灰狼競爭西區季後賽最後一席。(路透)
雷霆以123：118氣走鵜鶘，將與灰狼競爭西區季後賽最後一席。(路透)

NBA西區附加賽12日是由第9種子紐奧良鵜鶘在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆隊。兩隊全場戰到最後2秒仍是1分差，最後雷霆以123：118氣走鵜鶘，將與灰狼競爭西區季後賽最後一席。

這場悠關季後賽門票的對決，鵜鶘2019年的選秀狀元威廉森（Zion Williamson）仍然傷痛缺席。兩隊球星中，鵜鶘隊火力較平均，其中以殷格拉姆（Brandon Ingram）的30分最佳；雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則有32分進帳，另外吉迪（Josh Giddey）也拿了31分。

鵜鶘與雷霆之戰，雙方上半場比數咬的很緊，鵜鶘以瓊斯（Herbert Jones）與墨菲（Trey Murphy III）為攻擊重心，各得15分，另外墨菲上半場終了前的3分球，讓鵜鶘以63比57走進休息室，雷霆則以多特（Luguentz Dort）的20分最多，其中有4個三分球。

下半場開戰，兩隊差距仍是不大，直到第3節末，雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）多次得手，將比數拉開至10分差。不過第4節一開始，雷霆幾乎完全當機，4分多鐘內只有2分進帳，鵜鶘又把落後分差要回，終場前7分52秒，兩隊又打成平手。

這場比賽雙方你來我往，最後1分鐘高潮迭起，鵜鶘當時仍握有1分領先，不過剩28秒時，亞歷山大攻籃得分，讓雷霆以115比114倒領先1分，鵜鶘反攻未進，開啟犯規模式送雷霆上罰球線。比賽剩4秒時，雷霆仍以119：115領先，但鵜鶘的殷格拉姆一記大號三分球，讓雙方比數又回到1分差，119：118雷霆領先。

鵜鶘再送雷霆上罰球線，比賽剩2秒時，鵜鶘仍有機會將比賽扳平，沒想到鵜鶘發球進界內卻出現失誤，斷送了追分機會，全隊本賽季也提前放暑假。

NBA美國職籃賽事明天各隊輪空，接下來將由12日獲勝的雷霆隊前往明尼蘇達挑戰灰狼隊。灰狼因毆打隊友禁賽1場的主力中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）可望上陣，雷霆與灰狼將爭奪進入今年西區季後賽的最後席次。

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