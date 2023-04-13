NBA／季後賽等了16年…國王主場票價551元 比勇士貴1倍

國王球迷期望能在季後賽不斷「點亮雷射」。（路透）

國王隊 睽違16年再度闖入季後賽 ，粉絲也欣喜若狂，這股狂喜的情緒也反映在主場金州第一中心（Golden 1 Center）的季後賽票價上。

作為2016-17賽季才正式啟用的新場館，國王主場「金州第一中心」將迎來首次NBA季後賽，粉絲為了參與這歷史性的一刻，早早搶購門票，讓票價也跟著突破天際。根據「ABC 7NEWS」報導，首輪第一場賽事平均票價竟高達551美元。

和其他場次對比，更能看出這票價有多昂貴。前往大通中心舉辦的第三場賽事，也是勇士 本次季後賽首場主場，最便宜的票僅206美元，足足貴了345美元。另外，平均票價第二昂貴的騎士與紐約尼克系列賽，在麥迪遜花園舉辦的第三戰為387美元，也比國王主場首戰便宜164美元。

不僅如此，國王主場平均票價，還比去年最熱門的首輪賽事貴了293美元，再加上球隊本季例行賽平均票價從上季74美元上升至105美元，足見戰績好轉後，沙加緬度球迷有多想要親臨現場「點亮雷射」。

國王勇士戰將在16日揭開序幕，屆時，隔了16年再嘗季後賽滋味的球迷們，必然會以歡呼塞滿整個主場。