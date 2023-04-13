我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

NBA／季後賽等了16年…國王主場票價551元 比勇士貴1倍

體育新聞組／綜合報導
國王球迷期望能在季後賽不斷「點亮雷射」。（路透）
國王球迷期望能在季後賽不斷「點亮雷射」。（路透）

國王隊睽違16年再度闖入季後賽，粉絲也欣喜若狂，這股狂喜的情緒也反映在主場金州第一中心（Golden 1 Center）的季後賽票價上。

作為2016-17賽季才正式啟用的新場館，國王主場「金州第一中心」將迎來首次NBA季後賽，粉絲為了參與這歷史性的一刻，早早搶購門票，讓票價也跟著突破天際。根據「ABC 7NEWS」報導，首輪第一場賽事平均票價竟高達551美元。

和其他場次對比，更能看出這票價有多昂貴。前往大通中心舉辦的第三場賽事，也是勇士本次季後賽首場主場，最便宜的票僅206美元，足足貴了345美元。另外，平均票價第二昂貴的騎士與紐約尼克系列賽，在麥迪遜花園舉辦的第三戰為387美元，也比國王主場首戰便宜164美元。

不僅如此，國王主場平均票價，還比去年最熱門的首輪賽事貴了293美元，再加上球隊本季例行賽平均票價從上季74美元上升至105美元，足見戰績好轉後，沙加緬度球迷有多想要親臨現場「點亮雷射」。

國王勇士戰將在16日揭開序幕，屆時，隔了16年再嘗季後賽滋味的球迷們，必然會以歡呼塞滿整個主場。

季後賽 勇士 國王隊

上一則

NBA／雷霆氣走鵜鶘 將與灰狼爭西區季後賽最後1席

下一則

NBA／湖人加班晉級…加州4隊全闖季後賽 史上首見

延伸閱讀

NBA／湖人休息室「神秘白板」激勵士氣 戴維斯：我們戰勝機率

NBA／湖人休息室「神秘白板」激勵士氣 戴維斯：我們戰勝機率
NBA／公牛另類MVP 德羅展女兒尖叫干擾暴龍罰球達奇效

NBA／公牛另類MVP 德羅展女兒尖叫干擾暴龍罰球達奇效
貴州「村BA」紅到美國 NBA球星大手筆捐了這個

貴州「村BA」紅到美國 NBA球星大手筆捐了這個
NBA／季後賽首次對決杜蘭特 衛少大喊興奮

NBA／季後賽首次對決杜蘭特 衛少大喊興奮

熱門新聞

霍華德（左）與白靈在美國算是鄰居，卻在台灣相會。圖／松露文創提供

白靈訪台看「魔獸」球賽 一聊竟發現兩人是加州鄰居

2023-04-09 16:22
詹姆斯(右)對湖人本季的經歷感到驚奇。（路透）

NBA／湖人逆轉戰績創40年罕見紀錄 詹姆斯：這很酷

2023-04-09 01:49
當時21歲的老虎伍茲(右)在1997年美國高球名人賽（Masters）以創紀錄的12桿獲勝差距，贏得他15個大滿貫賽事冠軍中的第1個，並成為奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National Golf Club）最年輕的冠軍選手。路透

老虎伍茲首度大滿貫賽冠軍高爾夫球 6.4萬美元拍出

2023-04-10 13:06
湯普森對球隊在季後賽的發揮相當有自信。（Getty Images）

NBA／自信健康無敵 湯普森：沒人可在季後賽擊敗我們

2023-04-09 07:48
獨行俠多名主力輪休，唐西奇也只打了第一節。(美聯社)

NBA／獨行俠「髮夾彎」放棄拚附加賽 基德：高層的決定

2023-04-08 04:45
獨行俠從西區前六席次，季中交易後一路崩跌，最終仍是無緣季後賽。（美聯社）

NBA／德州三雄馬刺、火箭、獨行俠無緣季後賽 史上首見

2023-04-08 20:55

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間