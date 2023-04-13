NBA／湖人加班晉級…加州4隊全闖季後賽 史上首見

湖人隊詹姆斯（右）、戴維斯重返季後賽，期待走得更遠。（路透）

爭取NBA季後賽 門票的附加賽11日開戰，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人 隊，面對缺少兩名大將的灰狼隊陷入苦戰，雖克服最多15分落後、正規賽最後1.4秒施羅德（Dennis Schroder）飆進超前三分球，但禁區大將戴維斯（Anthony Davis）0.1秒的犯規讓灰狼扳平比數，延長賽才以108：102獲勝，取得季後賽西區第7種子。

LEBRON FINDS SCHRODER.

LAKERS TAKE THE LEAD.



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來源：推特

湖人開季前12場只拿2勝，交易大限前勝率不到5成，但例行賽最後11場打下9勝，本場比賽也把握住機會，上場45分鐘攻下30分、10籃板的詹姆斯說：「開季2勝10敗，數據分析只有百分之0.3的機會晉級季後賽，對我們來說，翻轉賽季、有機會爭冠就是目標。」

湖人加入國王、快艇和衛冕軍勇士隊的季後賽行列，締造史上首次加州 4隊都晉級的特別紀錄。

灰狼例行賽最後一戰爆發內訌，對隊友揮拳的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）遭球隊禁賽，主力前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）因捶牆造成右手骨折，一口氣少了2名大將，半場雖領先湖人兩位數，第3節更曾取得15分優勢，但第4節只拿12分，錯失直接晉級機會，將和雷霆、鵜鶘隊勝家爭最後一張季後賽門票。