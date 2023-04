NBA／湖人休息室「神秘白板」激勵士氣 戴維斯：我們戰勝機率

湖人 本季以2勝10敗開局,被各界看衰無法晉級季後賽 。不過他們透過季中交易案大幅提升戰力,順利闖入附加賽。更在附加賽以108:102逆轉擊敗灰狼,鎖定季後賽第7種子。有外媒指出,湖人休息室白板上的文字,是球隊贏球的關鍵之一。

湖人休息室有塊白板,不是寫上比賽策略,而是「2勝10負,0.3%季後賽機率」。詹姆斯(LeBron James)賽後受訪時也不斷重提這些數字,「我們開季2勝10敗時,有人說我們只有0.3%的機率晉級季後賽。」他接著強調:「我們扭轉了賽季,給自己爭奪冠軍的機會。」

湖人球星戴維斯(Anthony Davis)也提到,「我們本來就該晉級,我們開季2勝10敗,專家都說只有0.3%機率進季後賽,但我們戰勝機率。」

除了本季湖人外,自1981年起,只有1981-82賽季、2004-05賽季的籃網隊,還有2004-05賽季的公牛隊,曾經在開季僅取得2勝10負,或更差戰績的情況下,在最後拿下5成以上的例行賽勝率。這三隊最終都闖入季後賽,但也皆止步首輪。湖人首輪的對手將是西區第二種子灰熊隊。

Lakers had a 0.3% chance of making the playoffs after starting the season with a 2-10 record 😳



