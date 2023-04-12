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NBA／公牛另類MVP 德羅展女兒尖叫干擾暴龍罰球達奇效

記者曾思儒／即時報導
公牛當家球星德羅展（11號）。（美聯社）
公牛當家球星德羅展（11號）。（美聯社）

最多領先19分，暴龍隊12日卻錯失附加賽晉級機會，遭公牛隊以109：105逆轉，成為第一支遭淘汰的第9種子，其中罰球線上36球僅18中的表現成勝負分水嶺，也讓公牛當家球星德羅展（DeMar DeRozan）的女兒迪雅爾（Diar DeRozan）成另類亮點。

當暴龍球員上罰球線時，每次出手就有道高頻尖叫響徹暴龍主場，分貝之高不用特別收音也能清楚聽見；轉播鏡頭後來也找到尖叫聲的主人，正是德羅展9歲的小女兒迪雅爾。在迪雅爾尖叫干擾下，暴龍罰球命中率直線下滑，例行賽團隊還有7成84的罰球表現，12日僅剩5成。

前三節暴龍26罰13中，第四節仍不見起色，10罰僅5中，其中席亞康（Pascal Siakam）最後12秒的3罰僅第1球命中，後2罰都失手，讓暴龍錯失追平比分機會，最終以4分差飲恨。

暴龍例行賽41勝41敗排第9種子，12日遭公牛驚奇逆轉，成為第一支附加賽遭淘汰的隊伍。公牛在德羅展23分、拉文（Zach LaVine）39分聯手下克服劣勢，周五將到邁阿密挑戰熱火隊，勝隊就可搶下最後一張東區季後賽門票。

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