NBA／公牛另類MVP 德羅展女兒尖叫干擾暴龍罰球達奇效

最多領先19分,暴龍隊12日卻錯失附加賽晉級機會,遭公牛隊以109:105逆轉,成為第一支遭淘汰的第9種子,其中罰球線上36球僅18中的表現成勝負分水嶺,也讓公牛當家球星德羅展(DeMar DeRozan)的女兒迪雅爾(Diar DeRozan)成另類亮點。

當暴龍球員上罰球線時,每次出手就有道高頻尖叫響徹暴龍主場,分貝之高不用特別收音也能清楚聽見;轉播鏡頭後來也找到尖叫聲的主人,正是德羅展9歲的小女兒迪雅爾。在迪雅爾尖叫干擾下,暴龍罰球命中率直線下滑,例行賽團隊還有7成84的罰球表現,12日僅剩5成。

前三節暴龍26罰13中,第四節仍不見起色,10罰僅5中,其中席亞康(Pascal Siakam)最後12秒的3罰僅第1球命中,後2罰都失手,讓暴龍錯失追平比分機會,最終以4分差飲恨。

暴龍例行賽41勝41敗排第9種子,12日遭公牛驚奇逆轉,成為第一支附加賽遭淘汰的隊伍。公牛在德羅展23分、拉文(Zach LaVine)39分聯手下克服劣勢,周五將到邁阿密挑戰熱火隊,勝隊就可搶下最後一張東區季後賽 門票。

