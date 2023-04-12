NBA／老鷹多點開花滅熱火 下剋上奪第7種子

老鷹球星楊恩（中）幫助老鷹三節打完仍領先13分。（美聯社）

東區附加賽11日率先登場，老鷹與熱火隊爭奪東區第7種子。儘管老將羅瑞（Kyle Lowry）回春攻進33分，老鷹仍多點開花以116：105擊敗熱火，確定取下季後賽 門票，將對決東區第2的塞爾蒂克，熱火後天將對爭奪東區最後一張季後賽門票。

Trae Young (25 PTS, 8 REB, 7 AST) came up HUGE in the #ATTPlayIn!



The @ATLHawks will face BOS in Round 1... series starts Saturday on ESPN 🔥 pic.twitter.com/zjFLIV76im — NBA (@NBA) 2023年4月12日

來源：推特

老鷹開場就打出11：4的攻勢，首節取得9分領先。第二節老鷹板凳發威，攻進20分，熱火只有老將羅瑞單節12分苦苦支撐，半場打完老鷹以65：50領先。

第三節熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）及赫洛（Tyler Herro）合力飆分，一度將分差縮小到5分，不過老鷹球星楊恩（Trae Young）也轉為攻擊模式，幫助老鷹三節打完仍領先13分。

末節熱火羅瑞再度發揮老將價值，狂飆4記三分球，無奈隊友無法做出太多貢獻，老鷹仍穩扎穩打收下勝利。

老鷹全隊7人得分上雙，楊恩攻下25分8籃板7助攻，中鋒卡佩拉（Clint Capela）只得4分，但狂抓21個籃板。熱火的部分，羅瑞攻下33分，赫洛26分，巴特勒21分9助攻。