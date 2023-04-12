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NBA／季後賽首次對決杜蘭特 衛少大喊興奮

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特（左）、衛斯特布魯克（右）曾在雷霆搭檔多年。（路透）
杜蘭特（左）、衛斯特布魯克（右）曾在雷霆搭檔多年。（路透）

快艇隊將在季後賽首輪和太陽隊碰頭，這是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和杜蘭特（Kevin Durant）首度在季後賽對決，衛斯特布魯克受訪時坦言相當興奮。

杜蘭特過去和衛斯特布魯克在雷霆搭檔多年，幾乎年年闖入季後賽，可惜始終和冠軍無緣。2015-16年賽季雷霆隊一度3勝1負領先勇士隊，最終遭逆轉，錯失冠軍良機。沒想到杜蘭特季後選擇離隊，並加盟勇士，兩人關係因此生變。

被問到即將和杜蘭特在季後賽對決，衛斯特布魯克表示：「對我來說重返季後賽很重要，我會在接下來幾天弄清所有事，能在高水準的賽場上競爭，我很興奮。我們好像真的沒在季後賽對決過，我不記得了」。

快艇與太陽曾在2020-2021年西區決賽碰頭，當時快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）缺陣，由喬治（Paul George）獨自帶隊，雙方在比賽中肢體碰撞相當頻繁，最終由太陽搶下系列賽勝利。如今快艇狀況完全相反，喬治可能因傷缺席整個系列賽，太陽的前場陣容也與當時也大不相同。

杜蘭特在本賽季以5成6命中率、4成04三分球命中率以及9成19罰球命中率，生涯第二度踏足180俱樂部，不過巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）也轉發杜蘭特的數據表現，並直言表示杜蘭特將無法拿下任何獎項，因為他出賽不滿65場，藉此暗酸即將上路的新版勞資協議。

季後賽 快艇 勇士

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