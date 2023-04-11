220萬美元成交 喬丹「最後一舞」總冠軍賽實戰球鞋創新紀錄

NBA籃球傳奇喬丹場上的表現輾壓眾人，場下的商業價值同樣驚人。近期一雙他本人著用過的Air Jordan球鞋在拍賣會上以高達220萬美元的價格售出、成為「有史以來最昂貴的鞋子」。（Getty Images ）

NBA 籃球傳奇喬丹 （Michael Jordan）場上的表現輾壓眾人，場下的商業價值同樣驚人。近期一雙他本人著用過的Air Jordan球鞋在拍賣 會上以高達220萬美元的價格售出、成為「有史以來最昂貴的鞋子」。

多家媒體報導，喬丹推出的Air Jordan球鞋一直受到潮流界人士追捧，而喬丹親自著用的鞋款更是收藏家的目標。2022年一件喬丹在1998年NBA總冠軍賽中穿過的球衣便曾以1010萬美元的價格售出。

此次於11日順利拍賣的Air Jordan第13代球鞋是喬丹在1997-1998賽季、同時是他為芝加哥公牛隊效力的最後一個冠軍賽季所穿，當時喬丹在1998年的NBA冠軍系列賽第2場比賽中穿著這雙黑紅配色的經典戰靴斬獲37分、並帶領公牛隊以93：88戰勝猶他爵士隊，最終也順利贏得冠軍3連霸，同時也是喬丹的第6次NBA總冠軍。

負責此次拍賣的紐約蘇富比（Sotheby's）表示在第2場比賽獲勝後，喬丹立即將這雙球鞋送給更衣室的一名球童，以感謝他協助找到一件遺失的夾克，蘇富比還提到這雙Air Jordan第13代是唯一經鑑定、確認為喬丹親自於NBA總冠軍賽中著用的完整球鞋。

對於以220萬美元的高價順利拍賣，蘇富比街頭服飾和現代收藏品部主管沃赫特（Brahm Wachter）表示「破紀錄的拍賣結果進一步證明：對喬丹收藏品的需求持續超越所有預期」。據悉，此次打破的高價紀錄於2021年締造，當時同樣是一雙喬丹生涯初期所穿的「Nike Air Ships」鞋款，當時以147萬美元賣出。