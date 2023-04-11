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NBA／鵜鶘威廉森繼續養傷 季後賽首輪也趕不及

記者曾思儒／即時報導
鵜鶘威廉森可能繼續缺席季後賽首輪。（美聯社）
鵜鶘威廉森可能繼續缺席季後賽首輪。（美聯社）

鵜鶘隊準備在附加賽爭取季後賽門票，但球星威廉森（Zion Williamson）不但無法回歸，甚至可能繼續缺席季後賽首輪，對鵜鶘無疑是利空消息。

The Athletic知名記者查拉尼亞（Shams Charania）上節目透露，威廉森歸期未定，他說：「他（威廉森）的狀態還沒到，就我所知，鵜鶘相信他離回到球場還差很遠。」

威廉森1月3日對76人隊傷到右大腿後肌，球團隔天宣布3周後會再評估威廉森傷勢，但超過3個月的現在，威廉森仍沒回到球場。查拉尼亞提到，威廉森傷勢或許已癒合，但離復出仍有距離。

鵜鶘總管葛里芬（David Griffin）上周才宣布，威廉森不會打附加賽，現在看來就算鵜鶘連勝2場晉級，威廉森首輪也不會回歸。

鵜鶘例行賽打完排西區第9，想晉級季後賽就要連勝2場，先出戰雷霆隊，奪勝後才有機會周湖人隊和灰狼隊的敗家，爭取最後一張晉級資格。

查拉尼亞表示，威廉森是傷到舊疾，可能還要6到7周時間休養，鵜鶘也不期望他季後賽第一輪能幫助到球隊。

身為2019年選秀會的「狀元」，威廉森本季雖有場均26.0分、7.0籃板和4.6助攻表現，但只出賽29場，生涯頭3個賽季都沒出賽到30場。

威廉 季後賽 湖人

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