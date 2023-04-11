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NBA／20年熱火人 42歲海斯倫告別戰飆分

記者曾思儒／綜合報導
老友韋德（左）出席海斯倫告別儀式。（美聯社）
老友韋德（左）出席海斯倫告別儀式。（美聯社）

生涯20個球季都待在熱火隊，42歲老將海斯倫（Udonis Haslem）10日迎接告別戰，他出賽25分鐘就攻下24分，助隊以123：110擊敗魔術隊，24分更是2009年迄今的個人最高分，為生涯最後一場NBA例行賽留下特別回憶。

海斯倫從2003年進入NBA來，只穿過熱火隊球衣，總教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）感性說，會很想念海斯倫的精神、聲音和態度，「他有難以置信、純粹的團隊意識，每天都如此，他沒有糟糕的時刻，他有時或許會和隊友甚至對我表達憤怒，但都是立意良善。」

來源：推特

1997年就進入熱火教練團體系的史波史特拉，2008年正式接下總教練兵符，執教生涯有泰半和海斯倫相處；海斯倫將在季末退休，今天例行賽最終戰，熱火放映了致敬影片，包括史波史特拉和熱火總裁萊里（Pat Riley）都對海斯倫表達感謝，

身為儀式主角，海斯倫和太太、家人一起在場中接受榮耀時刻，致詞時他也感性和球迷答謝，「不管我是先發、替補或是根本沒上場，你們大家始終做我的後盾，展現出對我的喜愛，對我來說這是無價之寶。」

熱火隊史打下3座總冠軍，海斯倫無役不與，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）代表球團送給海斯倫一張搖椅，感謝42歲老將20年來的付出。

海斯倫從2016年起，單季出賽場次最多僅16場，2020到21賽季更只有1場出賽紀錄，但領導風格獲得球團上下尊重，史波史特拉提到，海斯倫非常為團隊的所有成員著想，這是非常美麗的特質，職業生涯絕對值得慶祝且被致敬。

熱火排在東區第7，周三季後賽附加賽要先和第8的老鷹隊交手，勝家就可取得東區第7種子，敗隊要與暴龍隊和公牛隊的勝家決一死戰。

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