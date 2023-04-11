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NBA／76人雙星包辦得分王、助攻王 史上第5對

記者蔡佳霖／綜合報導
費城76人雙星同時拿到得分王和助攻王。（路透）
費城76人雙星同時拿到得分王和助攻王。（路透）

2022-23年例行賽結束，東西區季後賽和附加賽球隊名單正式底定；此外，在主要攻守數據個人獎項方面也是出爐。

安比德（Joel Embiid）以場均33.1分連霸得分王，隊友哈登（James Harden）以10.7次助攻生涯第2次榮登助攻王，沙波尼斯（Domantas Sabonis）以場均12.3個籃板成為新科籃板王，傑克森（Jaren Jackson Jr.）以3.0次阻攻同樣完成阻攻王連霸，阿努諾比（OG Anunoby）以1.9次抄截得到抄截王。

值得一提的是，安比德和哈登成為聯盟近41年來首對包辦得分王和助攻王的隊友搭檔。放諸歷史，這是第5次出現這種特殊景象。

1981-82年的馬刺

「冰人」葛文（George Gervin）這一年以場均32.3分獲得生涯第4次得分王，隊友摩爾（Johnny Moore）以每場平均9.7次助攻得到助攻王。

1973-74年的水牛城勇士

麥卡杜（Bob McAdoo）以平均30.6分拿到得分王，也開啟了他得分王三連霸之路；麥卡杜隊友迪格雷葛里歐（Ernie DiGregorio）以8.2次助攻領先全聯盟。

1962-63年的舊金山勇士

霸王中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）以平均44.8分拿到得分王，隊友羅傑斯（Guy Rodgers）以平均10.4次助攻榮獲助攻王。

1951-52年的費城勇士

阿瑞辛（Paul Arizinl）以場均25.4分成為聯盟歷史上第3位贏下得分王的球員，隊友菲利浦（Andy Phillip）也以8.2次助攻達成助攻王三連霸。

勇士 費城 舊金山

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