NBA／勇士射倒拓荒者搶下第6種子 不用落到附加賽

柯瑞三分球10投5中拿26分。( Getty Images)

NBA衛冕軍勇士 隊例行賽最終戰展現霸氣，面對拓荒者隊的第一節就狂轟55分，締造聯盟新紀錄，最終以157：101打下勝利，44勝38敗的戰績也取得西區第6種子席位，不用落到季後賽 附加賽。

勇士首節就打出55：27的海嘯攻勢，半場領先擴大到84：53，總教頭柯爾（Steve Kerr）滿意說：「最近幾周我們打得真的很好，10場比賽贏了8場。今天大家一開始就上緊發條，大家都知道利害關係，開賽就掌控住比賽，希望這股氣能維持到下周。」

衛冕軍的「浪花三兄弟」同場飆分，柯瑞 （Stephen Curry）三分球10投5中拿26分，湯普森（Klay Thompson）三分球11投6中飆20分，板凳出發的波爾（Jordan Poole）外線5投4中攻下21分，三人聯手就飆進15記三分彈；勇士替補的穆迪（Moses Moody）也飆進4記三分球在內的25分，帶出團隊49投27中的外線攻勢。

勇士今天團隊三分球命中率超過5成5，湯普森6記三分球入袋後也成史上第3位單季至少飆進300顆外線的球員。

不用透過附加賽晉級季後賽的勇士，首輪將面對第3種子國王隊；43勝37敗的湖人排第7位，附加賽將和第8種子灰狼隊對決，勝隊就能晉級季後賽。