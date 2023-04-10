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NBA／打人啦 灰狼內訌 戈貝爾揍隊友安德森 被送回家

記者曾思儒／綜合報導
灰狼隊中鋒戈貝爾（右）第二節向隊友安德森（左）揮拳。（取材自推特）
灰狼隊中鋒戈貝爾（右）第二節向隊友安德森（左）揮拳。（取材自推特）

灰狼隊9日雖以113：108擊敗鵜鶘隊，以西區第8種子身份進入季後賽附加賽，但例行賽最終戰卻一口氣少了2名成員，先是麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）因搥牆造成右手骨折，再有中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）第二節向隊友安德森（Kyle Anderson）揮拳，遭球隊送回家，為季後賽爭奪增添變數。

戈貝爾和安德森的衝突發生在第二節一次暫停，兩人不斷言語交鋒，戈貝爾最後就對安德森出拳。消息人士指出，這起衝突是在安德森對戈貝爾飆髒話後升溫，戈貝爾向安德森出拳後馬上被隊友架開，之後就被護送出場。

安德森賽後表示，不認為衝突事件會影響兩人相處，「我認為只是情緒大爆發，僅此而已。」他強調兩人目標都是贏球，自己也不是第一次被揮拳攻擊，相信彼此不會有大礙，「我們也會說開來，然後繼續向前，我們都是成年人了。」

灰狼後衛柯利（Mike Conley）提到，戈貝爾有傳訊息到球隊群組道歉，大家也清楚已經到賽季尾聲的重要階段，不該讓情緒失控。

戈貝爾在衝突發生後，先離開球場，之後再被送回家，灰狼總裁康納利（Tim Connelly）在聲明中表示戈貝爾板凳區的舉動「不可接受」，球團內部將會處理這次狀況。

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