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NBA／勇士直闖季後賽 湖人灰狼鵜鶘雷霆將挑戰附加賽

中央社／波特蘭9日綜合外電報導
勇士球星柯瑞。(Getty Images)
勇士球星柯瑞。(Getty Images)

NBA勇士9日大勝拓荒者，直接闖進西區季後賽，也讓排名第7的湖人成為附加賽一員；灰狼擊敗鵜鶘後，兩隊分列第8與第9名，雷霆排名第10緊抓附加賽最後一席。

法新社報導，NBA本季例行賽最後1天，所有球隊都有出賽，但眾人目光集中在西區，因為有4場比賽結果將影響10多組的種子組合。

衛冕軍金州勇士一上場便火力全開，首節轟下打破NBA紀錄的55分，終場以157比101輕取地主波特蘭拓荒者。此外，勇士首節命中12個三分球，打平了NBA單節最多三分球命中數紀錄，其中湯普森（Klay Thompson）貢獻其中5個。

湯普森手感火熱，此役命中6個三分球，砍下20分，成為NBA史上第3位單季飆進至少300個三分球的球員；隊友柯瑞（Stephen Curry）生涯4度完成這項壯舉，哈登（James Harden）則完成過1次。

上半場結束後，勇士以84比53大幅領先拓荒者，柯瑞與普爾（Jordan Poole）半場各轟18分。勇士將以第6種子的身分，在季後賽第一輪出戰第3種子沙加緬度國王。

另一方面，洛杉磯快艇以119：114擊敗第4種子鳳凰城太陽，鎖定西區第5種子，兩隊將在季後賽首輪再次交鋒。

此外，洛杉磯湖人以128：117力克爵士，搶占西區第7名。湖人將在11日的附加賽中於主場迎戰明尼蘇達灰狼，勝方將以西區第7種子之姿晉級季後賽。灰狼9日則以113：108擊退紐奧良鵜鶘，從鵜鶘手中奪下西區第8名。

倘若灰狼在附加賽輸給湖人，他們將迎戰鵜鶘與雷霆在附加賽的勝方，贏家仍可闖進季後賽。

勇士 季後賽 NBA

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