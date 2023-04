NBA／灰狼附加賽前鬧內鬨 戈貝爾向隊友揮拳被送回家

灰狼隊9日雖以113:108擊敗鵜鶘隊,以西區第8種子身份進入季後賽 附加賽,但例行賽最終戰卻一口氣少了2名成員,先是麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)因搥牆造成右手骨折,再有中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)第二節向隊友安德森(Kyle Anderson)揮拳,遭球隊送回家,為季後賽爭奪增添變數。

戈貝爾和安德森的衝突發生在第二節一次暫停,兩人不斷言語交鋒,戈貝爾最後就對安德森出拳。消息人士指出,這起衝突是在安德森對戈貝爾飆髒話後升溫,戈貝爾向安德森出拳後馬上被隊友架開,之後就被護送出場。

Kyle Anderson and Rudy Gobert got into a scuffle during a timeout😳 pic.twitter.com/y8X76TbUuJ