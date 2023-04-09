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NBA／獨行俠提前關機 德州三雄都缺席季後賽史上首見

記者蔡佳霖／綜合報導
獨行俠從西區前六席次，季中交易後一路崩跌，最終仍是無緣季後賽。圖為獨行俠當家球星唐西奇(左)和厄文(右)。(路透)
獨行俠從西區前六席次，季中交易後一路崩跌，最終仍是無緣季後賽。圖為獨行俠當家球星唐西奇(左)和厄文(右)。(路透)

隨著獨行俠為考量爭取2023年前10順位保護選秀權，即便還有一絲附加賽的機會，高層仍決定「提前關機」，在敗給公牛之後，正式提前結束賽季。

目前西區前10名球隊已經確認，雷霆排名第10，至於灰狼、鵜鶘、湖人、快艇、勇士等5隊的確切排名仍需要繼續視戰況而定。

過去3個賽季都闖進季後賽的獨行俠，上季甚至還一路殺到西區冠軍賽，然而本季因補強策略的錯誤，導致球隊不進反退，最終退出季後賽之列。獨行俠加入了馬刺和火箭之列，提前放暑假，準備求神保佑拚選秀權順位

對於過往競爭激烈來的西南組來說，馬刺、火箭、獨行俠同時落馬的情況可說是絕無僅有的景象。因為自從獨行俠於1980-81年建軍以來，這是德州三雄首度在同一個賽季內攜手缺席季後賽。

馬刺從1980-81年至今累積8次沒能進季後賽，包括最近連續4年；獨行俠累積19次未打進季後賽，火箭則是在這段期間累積22次未打進季後賽。這3隊在這些年內一共拿下8座總冠軍。

相較於西區5到10名的混亂形勢，東區相對明朗許多，前6名與7到10名的附加賽排名順序也就此底定。

在7日比賽中熱火敗給巫師、籃網輕取魔術，這讓東區前6名席次確定。另一方面，老鷹擊敗76人，公牛擊敗獨行俠，暴龍不敵塞爾蒂克，東區7到10名的排名也是塵埃落定。

前6名球隊分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、騎士、尼克、籃網；7到10名則為熱火、老鷹、暴龍、公牛。

季後賽 馬刺 勇士

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