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NBA／湖人逆轉戰績創40年罕見紀錄 詹姆斯：這很酷

聯合新聞網／即時報導
詹姆斯(右)對湖人本季的經歷感到驚奇。（路透）
詹姆斯(右)對湖人本季的經歷感到驚奇。（路透）

湖人隊以121：107擊敗太陽隊，不僅確保球隊本季將獲得過五成的勝率，根據NBA官網，他們還創下了一項40年來僅有3支球隊達標的紀錄。

在11月時，很難想像湖人在球季結束時能贏下過半數的比賽，畢竟他們才剛有2勝10負的淒慘開局。沒想到，自從透過季中交易換血後，湖人倒吃甘蔗、戰績節節攀升，直到昨日拿下第42勝後，完成了谷底反彈。

回想起這段過程，就連久經沙場的詹姆斯（Lebron James）都感到不可思議，「我才剛跟戴維斯（Anthony Davis）說，你能相信在經歷了這些事情後，我們這季能以過半勝率作收嗎？我們逆轉了例行賽。」並再次強調：「雖然還有很多場球要打，但得知勝率能超過五成還是覺得很酷。」

事實上，過往如湖人般強勢回歸的案例並不多。除了本季湖人外，自1981年起，只有1981-82賽季、2004-05賽季的籃網隊，還有2004-05賽季的公牛隊，曾經在開季僅取得2勝10負，或更差戰績的情況下，在最後拿下5成以上的例行賽勝率。

即便目前42勝39負的戰績，讓湖人還是有可能得從附加賽開始旅程，但近況火熱的他們仍會是各球隊忌憚對象。

湖人 NBA

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