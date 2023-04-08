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NBA／浪花兄弟合砍54分 勇士全力出擊輕取輪休國王

記者蔡佳霖／綜合7日電
柯瑞率勇士輕鬆過關。(路透)
柯瑞率勇士輕鬆過關。(路透)

在灰熊大勝休兵公鹿，國王眼見無緣爭取更好排名，賽前決定輪休三大先發戰將福克斯（De'Aaron Fox）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）和赫爾特（Kevin Huerter），這項決定等同於也給了勇士一項利多因素。

目前仍未穩固西區前6名席次的勇士，趁著國王送上禮包，柯瑞（Stephen Curry）攻下25分7籃板6助攻2抄截，湯普森（Klay Thompson）則是19投11中拿到全場最高29分，勇士上半場雖只領先5分，但靠著第三節將差距擴大到20分差，從而掌控住領先局面，以119比97輕鬆奪下2連勝。

來源：勇士隊

勇士近10戰拿下7勝，排名重新超越快艇，來到西區第5。勇士仍未鎖定季後賽門票，例行賽最後一戰將作客波特蘭，若維持連勝態勢，首輪將會對上太陽。

在第三節比賽中，柯瑞、湯普森和迪文森佐（Donte DiVincenzo）合力拿下26分，比國王全隊還多出1分，順利拉開雙方比分差距。迪文森佐得到18分9助攻6籃板，庫明加（Jonathan Kuminga）15分，魯尼（Kevon Looney）6分16籃板7助攻。

國王陣中無人破20分，萊爾斯（Trey Lyles）和梅圖（Chimezie Metu）各拿到15分。國王目前仍在等待季後賽首輪對手，有可能也會強碰衛冕軍勇士。

勇士 柯瑞 季後賽

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