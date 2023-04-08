NBA／杜蘭特10戰0敗 躋身「180俱樂部」

杜蘭特（右）攻下29分，率太陽隊強勢擊敗西區龍頭金塊隊。（Getty Images）

已晉級季後賽 的太陽隊與西區龍頭金塊隊6日交鋒，手感火熱的杜蘭特（Kevin Durant），與保羅（Chris Paul）攜手轟進13顆三分球、拿下54分，幫助太陽以119：115擊敗主力缺陣的金塊。而這一勝不僅保持了杜蘭特近3個月出賽不曾吞敗的紀錄，他個人也躋身180俱樂部，有望繼10年前再一次達成此紀錄。

分列西區第1、4名的金塊與太陽，儘管不會在季後賽首輪碰頭，但仍是潛在對手，而金塊包括約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）都未出賽，不過仍靠布朗（Bruce Brown）與傑克森（Reggie Jackson）聯手飆進51分與太陽一路拉鋸。

太陽杜蘭特、保羅外線手感火燙，各自飆進6顆與7顆三分球，保羅更是創下個人單場三分球進球紀錄，其中包括比賽最後1分9秒奠定太陽勝基的關鍵一球，最終太陽以4分差距險勝。

杜蘭特攻下29分，此役後本季投籃命中率也提升到5成6、三分球命中率4成04、罰球命中率9成19，若最後兩場不再出賽或可以守住數據，將繼10年前再一次躋身「180俱樂部」，且跟進奈許（Steve Nash）、柏德（Larry Bird）的腳步，成為史上第3位生涯兩度踏足180俱樂部的球員。

而本賽季不僅杜蘭特，勇士 主控柯瑞 （Stephen Curry）也將成為第3位生涯2次以上踏足「180俱樂部」的球員。

所謂「180俱樂部」是指投籃命中率逾50%、三分球命中率逾40%、罰球命中率逾90%，三個數字總和180，象徵球員進攻非常高效。

個人連續出賽10場不敗，杜蘭特說：「我感覺很好，尤其是能在比賽為後階段留在場上讓我覺得很棒，40是我很喜歡的數字，我希望自己的出賽時間就在這個上下。」