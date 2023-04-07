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NBA／無懼巨星組合解體 籃網確定季後賽門票到手

記者蔡佳霖／綜合7日電
布里吉斯(中)幫助籃網取得東區第6名席次。(美聯社)
布里吉斯(中)幫助籃網取得東區第6名席次。(美聯社)

由於熱火稍早以108比114敗給巫師，也讓籃網今天面對魔術無論輸贏都確定取得東區第6名席次，不過籃網還是認真打完這場比賽，好好享受季後賽門票到手的快感。

鋒線悍將布里吉斯（Mikal Bridges）雖然全場24投僅7中，三分球更是12投1中，仍拿到22分5籃板2助攻2抄截，加上強森（Cameron Johnson）的18分5籃板4抄截，克萊斯頓（Nicolas Claxton）也有14分15籃板進帳，籃網在第二節一口氣拉開到比分差距，一度領先24分之多，也讓比賽早早分出勝負，最終以101比84輕鬆過關。

東區球隊排名形勢大致底定，籃網將在季後賽首輪挑戰76人。

籃網雖然季中面臨兩大核心杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）的出走風波，西蒙斯（Ben Simmons）也繼續當隱形人，不過由於賽季前段已經累積足夠的勝場數，加上東區中後段班球隊如熱火、老鷹等也無法有效拉近太多差距，即使籃網從2月之後戰績僅有14勝17敗，還是能維持東區前6名的優勢。

即使被外界視為重建球隊，近期籃網還是打出8戰6勝的氣勢。國外媒體甚至貼出一份數據顯示，自從季中交易大限之後，布里吉斯的得分比離開的杜蘭特還要多，丁威迪（Spencer Dinwiddie）的助攻數也超過獨行俠的唐西奇（Luka Doncic），顯示籃網上下仍全力爭取季後賽證明自我的機會。

至少在厄文和獨行俠正面臨可能無緣附加賽乃至於季後賽的難堪之際，籃網已經可以著手準備之後的挑戰。

季後賽 厄文

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