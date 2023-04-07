NBA／衛少復仇湖人 快艇季後賽穩了

衛斯特布魯克轉戰快艇後首勝老東家湖人。（美聯社）

湖人 隊與快艇 5日上演本季最後一次的洛城內戰，同時也是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）離開湖人後首次面對前東家，最終他上場21分鐘就攻下14分、4助攻，以及雷納德（Kawhi Leonard）、鮑威爾（Norman Powell）攜手拿52分下，快艇就以125：118收下對戰11連勝，也幫衛斯特布魯克討回顏面。

湖人在今年交易大限前將衛斯特布魯克出清後，他輾轉回到洛城並披上快艇戰袍，而這也是他轉隊後首度對上湖人，在湖人對他採取「放投」策略下，衛斯特布魯克仍是以12投6中拿下14分，其中包括投進2顆三分球，成功棒打前東家。

談到衛斯特布魯克的表現時，攻下25分、7籃板、4助攻的雷納德說：「他每晚都充滿能量上場比賽，不論什麼比賽都是如此，他正在幫助我們成為一支更好、更快、更有條理的球隊。」

而快艇在贏得這場比賽後，與勇士 同為42勝38敗分列西區5、6名，至於湖人則是以一場勝差落入第7名，要在最後2場比賽搶下季後賽門票的難度又提升不少，拿下33分的詹姆斯（LeBron James）說：「無論最終如何，對我們來說健康才是更重要的一點，這是我們過去幾年的致命弱點。」