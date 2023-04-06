NBA／詹姆斯延長賽扮英雄 湖人擒爵士
NBA例行賽即將落幕，太陽隊4日搶下西區第4張季後賽門票，直接晉級的兩席形同「5搶2」，演出逆轉勝的衛冕軍勇士隊擁有晉級優勢，戰績相同的湖人、快艇隊5日更要正面對壘，讓這場「洛城內戰」未打先轟動。
就賽程來說，「背靠背」出戰的湖人較辛苦，況且4日面對爵士隊浪費第4節末領先10分，多打5分鐘才在延長賽以135：133辛苦奪勝，主將戴維斯（Anthony Davis）、施羅德（Dennis Schroder）和表現亮眼的小將里夫斯（Austin Reaves）都打了42分鐘，因腳傷休兵4周才回歸的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也上場38分鐘，寫下傷後回歸5戰最久出賽。
湖人原有機會在正規賽收下勝利，但詹姆斯「絕殺」上籃失手，延長賽才扮演投進致勝球的英雄；他攻下全場最高37分，坦言多打5分鐘並不是好消息，「但我們需要這場勝利。」
例行賽還有3場的湖人，4日奪勝後和快艇同是41勝38敗，落後西區第5的勇士僅有半場勝差，有機會搶下分區前6直接晉級季後賽的席位。不過攻下21分、14籃板的戴維斯，本季因傷打打停停，醫療團隊因此建議他遇到連兩天賽程就休息，以免增加受傷風險。
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