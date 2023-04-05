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NBA／厄文再扮第4節先生 獨行俠逆轉國王保一線生機

聯合新聞網 / 即時報導
厄文(左)末節獨得19分。(路透)
厄文(左)末節獨得19分。(路透)

獨行俠爭奪附加賽門票仍有一線生機，不過5日的對手國王實力堅強，且還在爭取西區第2的席次。雙方前3節戰成平手，第四節先生厄文（Kyrie Irving）挺身而出，單節狂砍19分，率獨行俠以123：119擊敗國王。

獨行俠賽後和雷霆同為38勝42敗，不過因對戰劣勢，仍排西區第11，接下來2場比賽對手為公牛、馬刺。雷霆的對手為爵士、灰熊。

國王、灰熊同日輸球，目前雙方皆剩2場比賽，有2場勝差，由於國王分區對戰成績較佳，爭取西區第2仍有機會。

首節獨行俠取得1分領先，不過國王第二節展現傲人火力，狂轟44分，半場結束以71：60領先。國王第三節陷入3分多鐘的進攻低潮，獨行俠打出12：1的攻勢扭轉戰局，三節打完戰成92：92平手。

厄文第四節再度爆發，個人獨得19分，前3節狀態低迷的中鋒伍德（Christian Wood）也挹注12分，率獨行俠最終以123：119驚險收下勝利。

厄文全場拿下31分8助攻，唐西奇（Luka Doncic）29分10籃板6助攻，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）24分，伍德14分。國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）則繳出19分11籃板11助攻的大三元表現，福克斯（De'Aaron Fox）28分8助攻。

厄文 馬刺

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