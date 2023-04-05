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NBA／勇士維金斯例行賽確定不復出 柯爾：必須保護他

聯合新聞網 / 即時報導
維金斯不會出戰例行賽最後2場。(美聯社)
維金斯不會出戰例行賽最後2場。(美聯社)

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）因「家庭因素」連續缺席22場比賽後，本周正式歸隊，不過勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示，維金斯不會在例行賽最後2戰上場。

談到維金斯的復出時間，柯爾坦言維金斯還需更多時間調整狀態，「他不會參加例行賽最後2場比賽，他會繼續訓練，迅速提升自己。」

柯爾也透露維金斯的近況，「他進行過全場5對5，看起來狀態不錯。他擁有與生俱來的運動能力，似乎不容易感到疲累，已經2個月沒打球，仍在球場跑來跑去。」

「不過在他正式比賽前，仍需累積訓練量。從健康層面來看，我們不能讓他處在不好的狀態，必須保護他，等他狀態完全調整好後，再讓他上場」柯爾說。

維金斯若能滿血回歸，將為勇士衛冕之路注下一劑強心針，柯爾很開心維金斯回到陣中，「若我們想在季後賽有所作為，就必須擁有他。他攻防兩端都有能力，回顧去年季後賽，他能防守對方最好的球員，例如唐西奇（Luka Doncic）、泰托姆（Jayson Tatum），同時得到18到20分。很高興能擁有他，希望他在不久之後能恢復。」

勇士目前42勝38敗，排西區第5，領先快艇、湖人皆只有半場勝差。例行賽只剩2場比賽，將面對國王及拓荒者，2場賽事攸關能否搶下第5或第6號種子，避免掉入附加賽。

勇士 季後賽 快艇

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