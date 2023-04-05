我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

NBA／衛少5日對決老東家湖人 快艇教頭：這是最有意義的一役

聯合新聞網／ 即時報導
快艇衛斯特布魯克，5日將對抗老東家湖人。(美聯社)
快艇衛斯特布魯克，5日將對抗老東家湖人。(美聯社)

湖人4日藉由詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)與里夫斯(Austin Reaves)三人聯手延長賽打敗爵士拉出4連勝，使得他們以41勝38負排名西區第七，確保本季有附加賽資格；然而能否更進一步，擺脫落入打附加賽，台北時間明(6日)10時上演「洛城大戰」，與決艇的對決將是關鍵一役，無獨有偶陷入二連敗的快艇戰績也是41勝38負，此一戰攸關兩隊命運，對此，快艇教頭泰隆魯(Ty Lue)喊出了，「這是第一場最有意義的比賽。」相當看重這場比賽。

快艇在本季之前交手湖人取得3戰全勝戰績，因此即使與湖人戰績相同，排名卻在湖人之上居西區第六，但5日若是敗給湖人，排名馬上互換，快艇此役勢必全力搶勝，如果落入分區排名六名之後就要打附加賽，因此泰隆魯說了，「這可能我們對抗他們(湖人)以來，第一場最有意義的比賽。」而各界對這場比賽的關注度，不亞於季後賽的對抗。

更有趣的一幕，將是快艇衛斯特布魯克(Russell Westbrook)被湖人交易出去後，首度要來對抗老東家，賽前練習他對此並未發言，倒是隊友鮑威爾 (Norman Powell)說，「我們都知道媒體是怎麼說的，關於他(衛斯特布魯克)在湖人時期的事，但自從他來到這裡以後，我們就全力支持他，讓他融入我們這個大家庭之中。」

相對的，湖人也了解5日這場硬仗，湖人雖拉出4連勝，但經歷今天對爵士的硬仗，同時先前三度交手快艇落敗，湖人其實是處於弱勢的一方，但詹姆斯於今天贏球賽後說了，「我們需要繼續贏得勝利才行。」

快艇雖在湖人2013-14開始走下坡時，一度取代湖人在洛城的地位，不過，仍是與總冠軍無緣，甚至2020年還看到湖人在網羅詹姆斯之後翻身，再度贏得總冠軍，快艇卻總是棋差一著，不論如何，快艇與湖人的因怨情仇，雙方都想藉由5日比賽做一了結。

湖人 快艇 季後賽

上一則

NBA／柯瑞、波爾合轟64分 勇士逆轉雷霆重返西區第5

延伸閱讀

NBA／正規賽絕殺失手 詹姆斯延長賽致勝球退爵士

NBA／正規賽絕殺失手 詹姆斯延長賽致勝球退爵士
NBA／湖人要上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕他們

NBA／湖人要上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕他們
NBA／肌腱斷裂仍神速復原 詹姆斯：醫生也覺得不可思議

NBA／肌腱斷裂仍神速復原 詹姆斯：醫生也覺得不可思議
詹姆斯生涯第2次替補上場 中斷連續第2長1080場先發紀錄

詹姆斯生涯第2次替補上場 中斷連續第2長1080場先發紀錄

熱門新聞

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）線上賭博一小時輸100萬美元。(影片截圖)

足球／內馬爾養傷 線上賭博1小時輸光100萬美元

2023-03-30 07:47
勇士三劍客攜手贏得4冠。（路透）

NBA／勇士將臨最後之舞？柯爾認不會像公牛王朝解體

2023-04-02 21:22
奧運會體操冠軍李蘇妮出現腎臟問題，但她仍期望能參加明年的巴黎奧運會。 （美聯社）

東奧冠軍李蘇妮驚爆腎臟出問題 仍想參加2024巴黎奧運

2023-04-04 17:49
大坂直美。（取材自Instagram）

網球／大坂直美當媽「確定不退休」：想奪更多大滿貫

2023-03-29 19:23
獨行球星厄文。（Getty Images）

NBA／獨行俠戰績淒慘 恐無緣季後賽 厄文坦言非預期

2023-03-30 04:45

MLB／男子跳進道奇球場求婚被列黑名單 「一切值得」

2023-03-31 22:29

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人