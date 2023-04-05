NBA／衛少5日對決老東家湖人 快艇教頭：這是最有意義的一役

快艇衛斯特布魯克，5日將對抗老東家湖人。(美聯社)

湖人 4日藉由詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)與里夫斯(Austin Reaves)三人聯手延長賽打敗爵士拉出4連勝，使得他們以41勝38負排名西區第七，確保本季有附加賽資格；然而能否更進一步，擺脫落入打附加賽，台北時間明(6日)10時上演「洛城大戰」，與決艇的對決將是關鍵一役，無獨有偶陷入二連敗的快艇 戰績也是41勝38負，此一戰攸關兩隊命運，對此，快艇教頭泰隆魯(Ty Lue)喊出了，「這是第一場最有意義的比賽。」相當看重這場比賽。

快艇在本季之前交手湖人取得3戰全勝戰績，因此即使與湖人戰績相同，排名卻在湖人之上居西區第六，但5日若是敗給湖人，排名馬上互換，快艇此役勢必全力搶勝，如果落入分區排名六名之後就要打附加賽，因此泰隆魯說了，「這可能我們對抗他們(湖人)以來，第一場最有意義的比賽。」而各界對這場比賽的關注度，不亞於季後賽 的對抗。

更有趣的一幕，將是快艇衛斯特布魯克(Russell Westbrook)被湖人交易出去後，首度要來對抗老東家，賽前練習他對此並未發言，倒是隊友鮑威爾 (Norman Powell)說，「我們都知道媒體是怎麼說的，關於他(衛斯特布魯克)在湖人時期的事，但自從他來到這裡以後，我們就全力支持他，讓他融入我們這個大家庭之中。」

相對的，湖人也了解5日這場硬仗，湖人雖拉出4連勝，但經歷今天對爵士的硬仗，同時先前三度交手快艇落敗，湖人其實是處於弱勢的一方，但詹姆斯於今天贏球賽後說了，「我們需要繼續贏得勝利才行。」

快艇雖在湖人2013-14開始走下坡時，一度取代湖人在洛城的地位，不過，仍是與總冠軍無緣，甚至2020年還看到湖人在網羅詹姆斯之後翻身，再度贏得總冠軍，快艇卻總是棋差一著，不論如何，快艇與湖人的因怨情仇，雙方都想藉由5日比賽做一了結。