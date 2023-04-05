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NBA／柯瑞、波爾合轟64分 勇士逆轉雷霆重返西區第5

記者曾思儒／即時報導
柯瑞4日攻下全場最高34分。（Getty Images）
柯瑞4日攻下全場最高34分。（Getty Images）

勇士隊當家射手湯普森（Klay Thompson）4日雖因背部痠痛缺陣，頂替上的「浪花小弟」波爾（Jordan Poole）和「浪花兄弟」靈魂柯瑞（Stephen Curry）一同飆分，兩人合力飆進11記三分球、聯手轟下64分，助衛冕軍後來居上，以136：125逆轉雷霆隊，重返西區第5。

勇士原本居西區第6，比賽還沒結束前，同區的湖人隊延長賽力退爵士，排名一度超車勇士，但衛冕軍靠第四節34：19攻勢搶下關鍵勝利，42勝38敗戰績升到西區第5，領先同是41勝38敗的湖人和快艇半場勝差。

柯瑞和波爾聯手帶動衛冕軍演出4日的逆轉勝，柯瑞三分球13投6中攻下全場最高34分，補上湯普森先發的波爾三分球12投5中轟30分，還有360度轉身上籃美技；板凳出發的迪文森佐（Donte DiVincenzo）也貢獻4記三分球在內的16分，助前三節一路落後的勇士守護主場勝利。

衛冕軍除打下本季第33場主場勝利，還迎接維金斯（Andrew Wiggins）的回歸。身為上季奪冠重要班底，維金斯因家人因素影響，台灣時間2月14日最後出賽後就離隊，如今回歸雖不會馬上出賽，但有望在台灣時間下周一的例行賽最終戰回到球場。

勇士 柯瑞 湖人

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