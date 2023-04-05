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NBA／正規賽絕殺失手 詹姆斯延長賽致勝球退爵士

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯（左）4日上場38分鐘，27投14中攻下全場最高37分。（路透）
詹姆斯（左）4日上場38分鐘，27投14中攻下全場最高37分。（路透）

正規賽有機會靠突破完成「絕殺」一擊，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）4日卻沒把握，但延長賽他最後27秒的切入，讓他仍成球隊致勝英雄，助湖人延長賽驚險以135：133擊敗爵士隊。

湖人和爵士都還在為季後賽門票努力，今天正面交鋒更是關鍵。湖人半場取得68：57的兩位數優勢，不料第三節打完領先只剩4分，第四節爵士打出6：0攻勢更一度超前。

湖人在施羅德（Dennis Schroder）、詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）聯手下再要回領先，小將里夫斯（Austin Reaves）連拿5分下更助「紫金軍團」最後1分43秒取得124：114優勢，但爵士阿巴吉（Ochai Agbaji）、歐林尼克（Kelly Olynyk）接連飆進外線，瓊斯（Damian Jones）最後11秒2罰都命中，爵士回敬一波10：0攻勢追平戰局。

詹姆斯成為執行湖人最後一擊的不二人選，但他切入遭爵士雙人擋下，比賽進入延長賽。

延長賽歐林尼克先「3分打」，再飆進單場第4記外線，不過詹姆斯也回敬三分球，加上爵士霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）最後35秒2罰只中1，錯過超前機會，詹姆斯最後27秒上演大轉身致勝上籃，驚險為湖人守護關鍵勝利。

詹姆斯4日上場38分鐘，27投14中攻下全場最高37分，戴維斯、施羅德和里夫斯都出賽42分鐘，里夫斯貢獻4記三分球在內的28分，戴維斯21分、14籃板，施羅德18分。

爵士歐林尼克和霍頓-塔克各23分，阿巴吉22分。

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