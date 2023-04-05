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NBA／維金斯回歸勇士 有望例行賽最終戰復出

記者曾思儒／即時報導
維金斯4日出席記者會，宣布回歸勇士隊。（美聯社）
維金斯4日出席記者會，宣布回歸勇士隊。（美聯社）

離開NBA衛冕軍勇士隊51天，維金斯（Andrew Wiggins）終於歸隊，他自認回到球場時間不會太久，最快可能例行賽最終戰就會回到賽場。

連同今天出戰雷霆隊，勇士只剩下3場例行賽，教頭柯爾（Steve Kerr）不打算讓維金斯周五對國王隊上陣，但可能在下周一碰拓荒者隊的例行賽最後一場回歸。

維金斯離隊期間一直有和個人訓練員維持狀態，但何時回歸還是要球團決定，柯爾明確說：「接下來幾天他不會出賽，我可以告訴你這些，但經過之後幾天的評估，我們對於他何時能上場會有比較好的答案。」

上度和媒體見面已是2月13日，維金斯因家庭因素連續缺陣22場，今天他拒絕透露太多細節，「我寧可保持隱私，這是我、我家人和親近的人的事情。」他強調家人一直是自己生命中的第一順位，現在事情雖還沒完全解決，但已處在安全狀態，讓他得以回到球隊。

「離開前我覺得真的很好，感覺正在節奏上，手感很好、移動迅速，希望我可以回到離開時的狀態。」本季場均有19.3分的維金斯說。

勇士也樂見維金斯回歸，柯爾說：「這幾個月來我們很想念他，球場上當然，休息室和訓練場也是，他是一個讓人非常平靜的存在。大家都愛他，他能回來太棒了。」

勇士 國王隊 隱私

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