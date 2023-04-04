NBA／場均38.6分助湖人3連勝 戴維斯：找回受傷前狀態

戴維斯（左）、詹姆斯（右）率領湖人隊取勝。（路透）

湖人 2日以134：109痛宰火箭，團隊36次助攻創賽季新高。本場20投15中砍下40分的戴維斯（Anthony Davis）賽後也稱讚隊友們的表現。

「感覺我就像回到受傷前的自己，大家都打得很好，讓我更加輕鬆，在禁區有很多出手空間。當我沒有空檔時，也能找出隊友位置，做出正確決定。全隊都處在很棒的節奏，我們在打湖人式的籃球，看起來很有趣又令人興奮」戴維斯說。在湖人這波3連勝中，戴維斯場均狂轟38.6分。

詹姆斯（LeBron James）2日拿下18分11助攻10籃板，成為史上第一位38歲以上二度繳出大三元的球員。他賽後受訪時表示：「我們試圖爭奪冠軍，這是一個旅程，我喜歡過去一個月裡，球隊一直在努力建立的東西。」

主帥漢姆（Darvin Ham）也盛讚詹姆斯：「他今晚拿下大三元，毫不費力。他現在不用打出瘋狂的比賽，這證明我們陣容很深，有不同球員能站出來。」

八村壘（Rui Hachimura）2日攻下20分12籃板，成為湖人1983年以來第二位拿下這數據的替補球員。對此漢姆表示：「他在球場兩端都有存在感，能防守不同類型的球員，對我們來說相當重要。」

湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）因左腳酸痛提前退出本場比賽，對此漢姆透露，「羅素不需要X光檢查，只是『預防性』退場。」

湖人接下來將和面對爵士和快艇 兩場客場比賽，之後回主場迎戰太陽，例行賽收尾則是繼續遭逢爵士。這其中對快艇的同城之爭勢必將牽動著西區5到7名的排名變化。