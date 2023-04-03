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NBA／戴維斯40分肆虐禁區 湖人痛宰火箭重奪西區第7

聯合新聞網／即時報導
戴維斯狂轟40分持續神勇表現。（美聯社）
戴維斯狂轟40分持續神勇表現。（美聯社）

湖人2日作客休士頓，前場比賽一度扭傷腳踝依舊有神勇演出的戴維斯（Anthony Davis），再度肆虐禁區狂轟40分，率湖人134：109痛宰火箭。湖人強取3連勝，戰績40勝38敗重新奪回西區第7名，距離第6的快艇僅剩半場勝差。

火箭開賽先得到2分，羅素（D'Angelo Russell）立刻回敬三分球，自此之後湖人全場一路領先，不過壞消息是羅素因左腳酸痛退場，全場只打15分鐘。

戴維斯全場20投15中，攻下40分9籃板，詹姆斯（LeBron James）繳出18分11助攻10籃板的全能表現，完成本季第2次大三元，生涯累積107次；八村壘（Rui Hachimura）發揮出色，替補上場攻進20分12籃板，里夫斯（Austin Reaves）則有18分8助攻。

火箭的格林（Jalen Green）拿下全隊最高24分，波特（Kevin Porter Jr.）20分，森根（Alperen Sengun）貢獻18分15籃板。

湖人 快艇 波特

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