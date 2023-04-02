NCAA／康乃狄克輕取邁阿密 隊史5度闖男籃冠軍戰

靠著薩諾戈21分、10籃板，康乃狄克大學1日以72比59擊敗邁阿密大學。（路透）

靠著薩諾戈21分、10籃板，康乃狄克大學今天72比59擊敗邁阿密大學，隊史第5度挺進全美大學體育聯盟（NCAA ）一級男籃錦標賽冠軍戰。

美聯社報導，康乃狄克大學（UConn）哈士奇隊今天對上5號種子邁阿密大學（University of Miami），一路壓著邁阿密打。康乃狄克大學以連續3記三分球開啟球賽，一開賽就打出9比0攻勢，全場從未落後。

除了薩諾戈（Adama Sanogo）有好表現，霍金斯（Jordan Hawkins）也克服胃痛，為康乃狄克大學貢獻13分。

康乃狄克大學霍金斯（右）克服身體不適，貢獻13分。（路透）

4月3日的冠軍戰，康乃狄克大學將遭遇稍早險勝佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University, FAU）的聖地牙哥 州立大學（San Diego State University）。

今天對邁阿密大學的兩位數勝利，是康乃狄克大學在他們本屆至今5場比賽中比數最接近的一場。康乃狄克大學前幾戰接連輕取對手，但今天這場比賽之前，原本有人認為，邁阿密能對康乃狄克大學構成威脅，沒想到卻不是這麼一回事。

以進攻見長的邁阿密大學此役在被薩諾戈等人防守下施展不開，上半場命中率25%，下半場33.3%，全場得分最高的是挹注15分的以賽亞．王（Isaiah Wong，音譯）。

來源：March Madness