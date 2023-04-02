NBA／浪花三兄弟三分球單季皆破200顆 史上第二隊

勇士隊柯瑞（右）聯手湯普森、波爾聯手轟進20顆三分球。（美聯社）

在隊友「浪花兄弟」柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）持續用三分球寫紀錄的情況下，勇士 隊小將波爾（Jordan Poole）也在3月31日與馬刺 隊之戰跟進老大哥腳步，3人合力投進20顆三分球、拿下91分，不僅幫助勇士以130：115逆轉馬刺。波爾賽季三分球命中數也突破200大關，讓勇士成為史上第2支單季擁有3位球員三分球命中數超過200球的球隊。

近況持續回升的勇士，在過去5場比賽拿下4勝後，在主場迎戰馬刺卻陷入苦戰，前3節打完還落後對手，不過末節勇士單節猛轟43分逆轉戰局，戰績緊咬西區第5名的快艇不放。

勇士湯普森日前才剛改寫個人單季三分球命中數紀錄，並有望跟隨隊友柯瑞腳步在本季首度踏足300顆三分球俱樂部，而他又與柯瑞和波爾一同創下另一項三分球紀錄。

波爾單場投進6顆三分球後，本賽季三分球命中數已經來到205顆，個人連續兩個賽季三分球命中數突破200顆，也是勇士本季繼柯瑞、湯普森後第3位達成此紀錄球員，也是繼2016-17年賽季的火箭隊哈登（James Harden）、葛登（Eric Gordon）以及安德森（Ryan Anderson）後，史上第2支單季同時擁有3名200顆三分球俱樂部球員的球隊。

對於寫下這一項特殊里程碑，波爾說：「這真的很特別，因為我們是史上第二支做到這點的球隊，我要為那些不僅在比賽中打出高水準競爭，且在訓練中也不斷為我們提高強度的夥伴們助威。」

而替補上陣攻下7分、8籃板的小裴頓（Gary Payton II）談到「浪花三兄弟」聯手開砲也說：「和他們打球很有意思，讓我在比賽中打到會笑，我們正在打著正確的籃球，把球傳到最有威脅性的球員手中，並由他們來出手，90%都有可能會進。」