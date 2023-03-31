我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約國際藝術博覽會 台灣2展區吸睛

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

NBA／里德手腕骨折缺賽數日 灰狼季後賽遇危機

體育新聞組╱即時報導
里德(右)為灰狼重要輪替長人。 (美聯社)
里德(右)為灰狼重要輪替長人。 (美聯社)

NBA西區卡位戰進入白熱化階段，但競爭者之一的灰狼隊日前卻傳出噩耗，主力輪替里德（Naz Reid）因手腕骨折將缺席一段時間。

里德雖然為落選秀，卻在2019年加入灰狼後日益進步、擠進輪替陣容。本季在平均上場18.4分鐘的情況下，獲得場均11.5分、0.9助攻、4.9籃板成績，甚至在本季雙塔磨合不順、戈貝爾（Rudy Gobert）受傷時大放異彩，讓球迷紛紛傳出「將其中一塔換下，改由里德上場」的要求。

不過，在日前對上太陽隊比賽中，里德在一次切入暴扣未果後，表情痛苦地握著自己撐地的左手腕。雖然後續完成罰球，甚至待在場上，但根據查拉尼亞（Shams Charania），里德將會因手腕骨折，而錯過好幾場比賽。

這個受傷時機可說相當不巧，里德目前正處於生涯最好的一季，並將在這個休賽季成為自由球員；而灰狼則暫居西區第8，明日就要和僅落後自己0.5場的湖人對陣，如今里德一傷，不僅影響自己身價，也讓球隊在卡位季後賽方面陷入危機。

季後賽 湖人

上一則

MLB／賈吉開幕敲聯盟第1轟 教頭：還好他沒出走

下一則

NBA／綠衫軍痛宰龍頭公鹿 布朗：背水一戰打進季後賽

延伸閱讀

NBA／加盟獨行俠戰績不升反降 厄文說話了…

NBA／加盟獨行俠戰績不升反降 厄文說話了…
NBA／柯瑞天價續簽UA 傳總價超過NBA生涯薪資

NBA／柯瑞天價續簽UA 傳總價超過NBA生涯薪資
NBA／湖人要上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕他們

NBA／湖人要上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕他們
NBA／太陽主場處女秀手感差 杜蘭特：太想表現反而失常

NBA／太陽主場處女秀手感差 杜蘭特：太想表現反而失常

熱門新聞

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）線上賭博一小時輸100萬美元。(影片截圖)

足球／內馬爾養傷 線上賭博1小時輸光100萬美元

2023-03-30 07:47
莫蘭特（右）父親於賽前觀看兒子練球。 （路透）

NBA／莫蘭特持槍惹風波 老爸一肩扛起：我怪我自己

2023-03-24 07:47
經典賽日本隊休息區毫無垃圾。（取材自推特@michael_schlact）

經典賽／日本隊休息區超乾淨 整潔文化再次震驚全球

2023-03-22 22:54
圖為2009年明星賽在紅雀主場，鈴木一朗與妻子鈴木弓子。（美聯社）

經典賽／鈴木一朗「消失」 竟與妻子和日教頭栗山英樹情史有關？

2023-03-23 22:26
日本隊在世界棒球經典賽中獲冠，大谷翔平賽後接受訪問時提到：「不只是日本，還有南韓、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球」。（歐新社）

斷章取義？大谷翔平感言遭日媒刪除「台灣」 僅留中韓

2023-03-23 18:22
大坂直美。（取材自Instagram）

網球／大坂直美當媽「確定不退休」：想奪更多大滿貫

2023-03-29 19:23

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
美軍2架黑鷹直升機訓練時疑相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時疑相撞墜毀 9成員全罹難
Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南