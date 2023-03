NBA／里德手腕骨折缺賽數日 灰狼季後賽遇危機

NBA西區卡位戰進入白熱化階段,但競爭者之一的灰狼隊日前卻傳出噩耗,主力輪替里德(Naz Reid)因手腕骨折將缺席一段時間。

里德雖然為落選秀,卻在2019年加入灰狼後日益進步、擠進輪替陣容。本季在平均上場18.4分鐘的情況下,獲得場均11.5分、0.9助攻、4.9籃板成績,甚至在本季雙塔磨合不順、戈貝爾(Rudy Gobert)受傷時大放異彩,讓球迷紛紛傳出「將其中一塔換下,改由里德上場」的要求。

不過,在日前對上太陽隊比賽中,里德在一次切入暴扣未果後,表情痛苦地握著自己撐地的左手腕。雖然後續完成罰球,甚至待在場上,但根據查拉尼亞(Shams Charania),里德將會因手腕骨折,而錯過好幾場比賽。

這個受傷時機可說相當不巧,里德目前正處於生涯最好的一季,並將在這個休賽季成為自由球員;而灰狼則暫居西區第8,明日就要和僅落後自己0.5場的湖人 對陣,如今里德一傷,不僅影響自己身價,也讓球隊在卡位季後賽 方面陷入危機。

The play Naz Reid got injured on, easily would’ve been candidate for Dunk of the Year pic.twitter.com/je6esjhDMf