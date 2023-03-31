NBA／國王睽違17年進季後賽…上次還沒有iPhone

國員球員在更衣室慶祝球隊闖進季後賽。（取材自推特）

NBA國王隊 29日以120：80血洗拓荒者隊，確定17年來首度重返季後賽 。新秀穆雷（Keegun Murray）飆進本季第188記三分球，成為聯盟史上命中最多三分球的新秀。

國王本季在新主帥布朗（Mike Brown）的帶領下，表現脫胎換骨，這場比賽面對已放棄賽季的拓荒者，首節只得19分。不過隨後憑藉戰力優勢壓著拓荒者打，最終順利收下勝利。穆雷則在第三節命中本季第188記三分球，刷新菜鳥紀錄。

17年來首度闖進季後賽，球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）向球迷表達感謝，「這一切都是為了球迷，他們是每場比賽推動我們的人，客隊在波特蘭總是很艱辛，今天有很多國王球迷到現場，真的很酷。」

沙波尼斯也期待重返沙加緬度主場，「我對這場比賽感到興奮，球迷們都瘋了，我會等你們的。」布朗也大讚球迷，「他們帶來能量，不僅是在球館內，當我們走在街上也感受到。球迷很棒，他們值得這一刻。」

菜鳥穆雷打破新秀單季三分球紀錄，布朗沒有忘記稱讚：「他一整年都很努力，這是了不起的壯舉，不能認為這是理所當然的，這件事很難做到。」

贏球後國王戰績46勝30敗，就算最後6場比賽輸球，戰績也優於第6的勇士 及第7的灰狼，因此確定拿下季後賽門票，有很高的機會已第3種子身分進入季後賽。