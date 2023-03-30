我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文哈德遜研究所領獎談「捍衛民主」 龐培歐未出席

紐約非裔辱亞裔警「演李小龍、矮子」 還PO網訕笑

NBA／湖人要上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕他們

體育新聞組／ 即時報導
詹姆斯已傷癒回歸，讓湖人晉級情勢更加樂觀。 (路透)
詹姆斯已傷癒回歸，讓湖人晉級情勢更加樂觀。 (路透)

湖人隊日前在對陣公牛隊時取得勝利，不僅讓勝率再次回到5成，排名也上升至西區第8名，晉級情勢大好。對於戰績節節上升的湖人，傳奇後衛湯瑪斯（Isiah Thomas）直言：「西區前面7支球隊都怕他們。」

自從送出衛斯特布魯克（Russell Westbrook），換來羅素（D'Angelo Russell）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、畢斯利（Malik Beasley）等球員後，湖人整體陣容變得更加平衡，攻守表現各司其職，成績也扶搖直上。在3人穿上紫金戰袍正式登場之後，湖人取得13勝7敗的成績。

不僅如此，這樣的成績還是在詹姆斯（Lebron James）因傷缺席大部分比賽的情況下所獲得，如今詹皇回歸，湖人整體戰鬥力將再度提升。對此，當在節目上提到西區情勢時，湯瑪斯說：「我忘了誰說過沒人害怕詹姆斯，但西區1到7名這7支球隊，沒有人會說：『我想在第一輪對上湖人和詹姆斯。』所以，是有點恐懼存在的。」

另外，《Lakers Daily》也提到，就算這季最終沒拿到冠軍，湖人在下季仍然很有機會捧起金盃，但前提是必須要將休賽季成為自由球員的羅素、畢斯利、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘等人帶回陣中，維持這套戰力均衡的原班人馬。

即便前景一片看好，但38勝38敗的湖人，事實上也僅領先第11名的獨行俠隊1.5場勝差，因此勢必在剩餘例行賽獲得更多勝場以穩住附加賽席位，甚至進一步爭取直接進入季後賽的資格。

湖人 季後賽

上一則

MLB／投不了開幕戰就去唱國歌 韋恩萊特開唱嚇到隊友

延伸閱讀

NBA／肌腱斷裂仍神速復原 詹姆斯：醫生也覺得不可思議

NBA／肌腱斷裂仍神速復原 詹姆斯：醫生也覺得不可思議
詹姆斯生涯第2次替補上場 中斷連續第2長1080場先發紀錄

詹姆斯生涯第2次替補上場 中斷連續第2長1080場先發紀錄
NBA／米契爾加盟助騎士闖季後賽 詹姆斯離隊後首次

NBA／米契爾加盟助騎士闖季後賽 詹姆斯離隊後首次
NBA／賽季尾聲復出？ 詹皇：沒有時間表

NBA／賽季尾聲復出？ 詹皇：沒有時間表

熱門新聞

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）線上賭博一小時輸100萬美元。(影片截圖)

足球／內馬爾養傷 線上賭博1小時輸光100萬美元

2023-03-30 07:47
莫蘭特（右）父親於賽前觀看兒子練球。 （路透）

NBA／莫蘭特持槍惹風波 老爸一肩扛起：我怪我自己

2023-03-24 07:47
經典賽日本隊休息區毫無垃圾。（取材自推特@michael_schlact）

經典賽／日本隊休息區超乾淨 整潔文化再次震驚全球

2023-03-22 22:54
圖為2009年明星賽在紅雀主場，鈴木一朗與妻子鈴木弓子。（美聯社）

經典賽／鈴木一朗「消失」 竟與妻子和日教頭栗山英樹情史有關？

2023-03-23 22:26
日本隊在世界棒球經典賽中獲冠，大谷翔平賽後接受訪問時提到：「不只是日本，還有南韓、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球」。（歐新社）

斷章取義？大谷翔平感言遭日媒刪除「台灣」 僅留中韓

2023-03-23 18:22
大坂直美。（取材自Instagram）

網球／大坂直美當媽「確定不退休」：想奪更多大滿貫

2023-03-29 19:23

超人氣

更多 >
首位卸任總統遭刑事起訴 川普回應了：最高級別的政治迫害

首位卸任總統遭刑事起訴 川普回應了：最高級別的政治迫害
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南