NBA／湖人要上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕他們

詹姆斯已傷癒回歸，讓湖人晉級情勢更加樂觀。 (路透)

湖人 隊日前在對陣公牛隊時取得勝利，不僅讓勝率再次回到5成，排名也上升至西區第8名，晉級情勢大好。對於戰績節節上升的湖人，傳奇後衛湯瑪斯（Isiah Thomas）直言：「西區前面7支球隊都怕他們。」

自從送出衛斯特布魯克（Russell Westbrook），換來羅素（D'Angelo Russell）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、畢斯利（Malik Beasley）等球員後，湖人整體陣容變得更加平衡，攻守表現各司其職，成績也扶搖直上。在3人穿上紫金戰袍正式登場之後，湖人取得13勝7敗的成績。

不僅如此，這樣的成績還是在詹姆斯（Lebron James）因傷缺席大部分比賽的情況下所獲得，如今詹皇回歸，湖人整體戰鬥力將再度提升。對此，當在節目上提到西區情勢時，湯瑪斯說：「我忘了誰說過沒人害怕詹姆斯，但西區1到7名這7支球隊，沒有人會說：『我想在第一輪對上湖人和詹姆斯。』所以，是有點恐懼存在的。」

另外，《Lakers Daily》也提到，就算這季最終沒拿到冠軍，湖人在下季仍然很有機會捧起金盃，但前提是必須要將休賽季成為自由球員的羅素、畢斯利、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘等人帶回陣中，維持這套戰力均衡的原班人馬。

即便前景一片看好，但38勝38敗的湖人，事實上也僅領先第11名的獨行俠隊1.5場勝差，因此勢必在剩餘例行賽獲得更多勝場以穩住附加賽席位，甚至進一步爭取直接進入季後賽 的資格。