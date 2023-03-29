NBA／我的心態沒變過…衛少復活砍36分還刷新紀錄

衛斯特布魯克大復活。(美聯社)

快艇 29日在沒有雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）的情況下，面對強敵灰熊，結果衛斯特布魯克（Russell Westbrook）打出賽季代表作，拿到36分10助攻，率領快艇141：132擊退灰熊。賽後戰績41勝36敗，與西區第4的太陽沒有勝差。

衛斯特布魯克首節就飆進3記三分球，砍下15分。第二節快艇全隊轟進41分，其中柯文頓（Robert Covington）貢獻13分，半場打完以70：64領先。

第三節莫蘭特（Ja Morant）狂砍20分，率領灰熊追平比分。雙方末節一路拉鋸，衛斯特布魯克比賽末段連攻7分，助快艇取得9分領先，隨後灰熊無力反擊，由快艇收下最終勝利。

衛斯特布魯克本場36分10助攻，成為NBA 史上第一位在5支不同球隊，皆繳出過至少30分10助攻成績的球員。他賽後受訪時表示：「首先我要感謝上帝，我的心態沒變過。角色會變，心態不會。」

快艇本場比賽三分球37投22中，除了衛斯特布魯克外，柯文頓也是獲勝功臣，他三分球7投全中，共得到27分。灰熊的部分，莫蘭特36分9助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）攻進30分，輸球後中斷近期的7連勝。