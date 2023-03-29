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NBA／2023名人堂成員出爐 波波維奇、女助教哈蒙成亮點

聯合新聞網／即時報導
哈蒙(左)曾擔任波波維奇(右)助教。（美聯社）
哈蒙(左)曾擔任波波維奇(右)助教。（美聯社）

2023年NBA名人堂最新成員出爐，包含「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）、馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）及前NBA女助教哈蒙（Becky Hammon）都將正式入選。

NBA名人堂正式名單將在4月1日公布，ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）搶先公布6名確定人選，包含韋德、諾維茨基、加索（Pau Gasol）、帕克（Tony Parker）、波波維奇、哈蒙。

韋德。（美聯社）
韋德。（美聯社）

韋德生涯13度入選NBA明星賽，贏下3座NBA總冠軍、其中2006年獲選FMVP。諾維茨基生涯都待在獨行俠，2007年獲選年度MVP、2011年贏得總冠軍並得到FMVP。

帕克。（美聯社）
帕克。（美聯社）

加索6度入選明星賽，曾和布萊恩（Kobe Bryant）聯手助湖人贏下2座總冠軍。帕克6度入選明星賽，並隨馬刺拿下4座冠軍，其中2007年獲選FMVP。

波波維奇執教生涯擁有5座總冠軍，例行賽1363勝，為NBA歷史第1人。前馬刺助教哈蒙是NBA史上第1個女助教，曾獲得多隊總教練面試機會，去年執教WNBA球隊，拿下總冠軍，球員生涯則6度入選WNBA明星賽。

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