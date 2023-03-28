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NBA／安比德右腿痠痛缺陣 約柯奇大三元領軍退76人

聯合新聞網／即時報導
約柯奇再度繳出大三元。（美聯社）
約柯奇再度繳出大三元。（美聯社）

金塊27日在主場迎戰76人，安比德（Joel Embiid）因右小腿痠痛缺陣，少了球迷期待已久的MVP對決。缺少兩大球星的76人，剩下馬克西（Tyrese Maxey）孤軍奮戰，本場幾乎一路落後，最終金塊以：116：111收下勝利。

76人首節前段還有些許競爭力，不過進攻逐漸熄火，被金塊打出10：0的攻勢，從此陷入落後。第二節馬克西大爆發，11投8中，狂砍20分，幫助76人半場打完剩4分落後。

第三節金塊重新找回優勢，在約柯奇（Nikola Jokic）單節14分的帶領下，將分差擴大至14分。末節最後5分鐘，金塊領先76人15分，76人換下先發球員準備放棄比賽，沒想到替補陣容面對金塊主力相當爭氣，在最後28秒將分差縮小至3分。可惜最後犯規，提出挑戰又失敗，金塊老將格林（Jeff Green）2罰全中，鎖定勝局。

約柯奇繳出25分17籃板12助攻的大三元表現，完成本季第29次大三元，生涯累積105次，即將超越詹姆斯（LeBron James）的106次；穆雷（Jamal Murray）19分7助攻，替補後衛布朗（Nikola Jokic）挹注18分。76人的部分，馬克西攻下29分，替補中鋒里德（Paul Reed）16分9籃板，哈里斯（Tobias Harris）16分。

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