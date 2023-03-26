NCAA／第9種子佛羅里達大西洋大學 殺進「最終4強」

馬丁此役貢獻17分。（美聯社）

NCAA 一級男子籃球錦標賽25日上演「菁英8強」戰，開賽沒多久，馬丁就以一記飛身灌籃做足宣示，最終率領第9種子佛羅里達大西洋大學79比76力克堪薩斯州 立大學，殺進4強。

佛羅里達大西洋大學（FAU）貓頭鷹隊是今年第1支殺進「最終4強」（Final Four）的球隊，也是排名最低的種子。

美聯社報導，貓頭鷹隊25日在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）擊敗堪薩斯州立大學（Kansas State University）後，將前往休士頓，挑戰明天南區決賽克萊頓大學（Creighton）和聖地牙哥 州立大學（San Diego State）之間的勝隊。

今年的全美大學體育聯盟（NCAA）錦標賽可說是史上最難預測之一，4區頭號種子全數落馬，是NCAA一級男籃錦標賽1979年開始排種子以來，首次出現沒有任何一支頭號種子的球隊闖進「菁英8強」（Elite Eight）的情況。

貓頭鷹隊過去從未贏得NCAA錦標賽，但今年已以個位數分差連贏4場，是2013年威契塔州立大學（Wichita Stat）以來，第1支以第9種子身分勇闖4強的球隊，也是1979年首次實施種子制度以來的第3支。

出身紐約、僅5呎8吋（約172公分）的堪薩斯州大控球後衛諾威爾（Markquis Nowell）25日再度在麥迪遜花園廣場發威，繳出30分、12助攻和5抄截。但先前在甜蜜16強（Sweet 16）以19助攻締造NCAA錦標賽紀錄的他，25日並未得到隊友足夠的幫助。

諾威爾和湯姆林（Nae’Qwan Tomlin）是堪薩斯州大25日唯二得分兩位數的球員，陣中球隊得分王強生（Keyontae Johnson）25日僅拿9分便犯滿畢業。

馬丁（Alijah Martin）此役貢獻17分，其中包括一顆關鍵的大號三分。戈丁（Vlad Goldin）14分、13籃板，佛瑞斯特（Michael Forrest）終場前20秒為貓頭鷹隊投進4顆關鍵罰球，都是贏球功臣。

卡特（Cam Carter）在終場前22.8秒時三分中的，把比分縮小到74比75、堪薩斯州大僅落後1分。此時堪薩斯州大犯規，在終場前17.9秒把佛瑞斯特送上罰球線，佛瑞斯特兩罰俱中，比分來到77比74，堪薩斯州大落後3分。

倒數8.6秒，諾威爾傳球給禁區的湯姆林，讓他上籃得手，再把落後縮小到1分；但終場前6.9秒，堪薩斯州大又把佛瑞斯特送上罰球線，佛瑞斯特同樣兩罰俱中，終場佛羅里達大西洋大學就以3分之差氣走堪薩斯州大。