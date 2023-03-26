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NBA／楊恩累積15個技術犯規 距離禁賽僅差1次

記者蔡佳霖／綜合外電報導
楊恩已經累積15次技術犯規。(Getty Images)
楊恩已經累積15次技術犯規。(Getty Images)

老鷹射手楊恩（Trae Young）在25日對戰溜馬進行到第三節7分25秒時，因不滿裁判的判決，吃下1次技術犯規後還被直接趕出場；儘管少了當家球星，但老鷹下半場充分發揮火力，仍是以143：130拿下勝利。

當時楊恩在命中一記大號三分球後，因踢腿勾到對手被吹進球無效，本身也收到進攻犯規；之後在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）砍進三分球後，楊恩情緒一來，甚至把球砸向裁判，就被驅逐出場。

根據統計，楊恩本季的技術犯規已經累積15次之多，只要再多1次，將自動面臨禁賽處分。

老鷹贏球之後，戰績37勝37敗仍排在東區第8，距離熱火仍有多達2.5場勝差，很可能賽季將以第8名坐收，並且要先進入到附加賽的排名之爭。

楊恩退場前得到14分5助攻，墨瑞（Dejounte Murray）20分12助攻，卡佩拉（Clint Capela）17分17籃板；柯林斯（John Collins）21分；替補的比伊（Saddiq Bey）、馬修斯（Garrison Mathews）、歐康古（Onyeka Okongwu）和葛里芬（AJ Griffin）得分均達雙位數。

溜馬也有8人得分上雙，諾拉（Jordan Nwora）砍下33分，希爾德（Buddy Hield）16分。

哈利

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